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Парень встретил стюардессу через 15 лет. Он изменился, а она – нет

09.11.2019 10:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пятнадцать лет назад 5-летний мальчик впервые летел на самолёте, вместе со своей семьёй он направлялся на праздник. На память о своём первом полёте мальчик попросил, чтобы мама сфотографировала его со стюардессой. Бортпроводница не возражала. 

Как сообщает Asia One, спустя годы выросший 20-летний студент-третьекурсник Лётного университета гражданской авиации Китая пришёл стажироваться в крупную китайскую авиакомпанию. 

В какой-то момент Сю случайно вспомнил, что самолётом этой авиакомпании летел много лет назад – в 2004 году. Он нашёл давнюю фотографию и поделился ею с друзьями. А затем случилось нечто неожиданное. 

Парень встретил стюардессу через 15 лет. Он изменился, а она – нет
Фото: Asia One / Weibo 

На следующий день к парню подошёл руководитель его группы и предложил встретиться с той самой стюардессой, которую зовут Фанг. Юноша согласился. 

При встрече Фанг и Сю чувствовали себя немного неловко. Женщина помнила его ещё пухленьким милым мальчиком, а теперь он оказался взрослым 20-летним парнем. С другой стороны, за прошедшие 15 лет Фанг практически не изменилась, что несколько озадачило Сю. 

Узнав об этой истории, руководство авиакомпании попросило Фанг быть наставницей её давнего знакомого. Сю был счастлив и попросил женщину сделать ещё одну фотографию. По словам юноши, многое изменилось: и обстановка, и самолёт, и они сами, но ощущение той детской радости осталось прежним. 

Ранее мы рассказывали похожую историю. Студентка медуниверситета узнала в преподавательнице женщину, которая заботилась о ней в роддоме. 

И у них нашлось совместное фото 20-летней давности – подробности здесь

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Пятнадцать лет назад 5-летний мальчик впервые летел на самолёте, вместе со своей семьёй он направлялся на праздник. На память о своём первом полёте мальчик...
 
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