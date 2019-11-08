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В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры

09.11.2019 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 ноября около одиннадцати часов утра произошёл пожар в трёхэтажном доме в деревне Вулька-Обровская Ивацевичского района. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, хозяева квартиры в момент загорания были на работе. Их 10-летняя дочь гостила у бабушки, а в квартире остался 4-летний сын. 

В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры
Фото: Брестское ОУМЧС 

Когда начался пожар, это заметил сосед. 34-летний мужчина вскрыл входную дверь, увидел ребёнка на полу и вынес его на улицу, после чего передал медикам. Мальчик был доставлен в больницу, он не пострадал. 

В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры
Фото: Брестское ОУМЧС 

Спасатели прибыли через три минуты после получения сообщения о пожаре. Горела квартира на первом этаже. С вышерасположенных этажей подразделения МЧС эвакуировали по трёхколенным лестницам четверых взрослых и четырёх детей в возрасте 6-7 лет. Ещё два человека были эвакуированы по лестничному маршу. 

В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры
Фото: Брестское ОУМЧС 

Пожар потушен. Огнём уничтожены вещи в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина загорания выясняется. 

На неделе в Витебске горела квартира на седьмом этаже одной из девятиэтажек. 

Из горевшего помещения женщину вынес сосед – подробности здесь

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 8 ноября около одиннадцати часов утра произошёл пожар в трёхэтажном доме в деревне Вулька-Обровская Ивацевичского района.  По сведениям...
 
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