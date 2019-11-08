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В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 ноября около одиннадцати часов утра произошёл пожар в трёхэтажном доме в деревне Вулька-Обровская Ивацевичского района.
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Когда начался пожар, это заметил сосед. 34-летний мужчина вскрыл входную дверь, увидел ребёнка на полу и вынес его на улицу, после чего передал медикам. Мальчик был доставлен в больницу, он не пострадал.
Спасатели прибыли через три минуты после получения сообщения о пожаре. Горела квартира на первом этаже. С вышерасположенных этажей подразделения МЧС эвакуировали по трёхколенным лестницам четверых взрослых и четырёх детей в возрасте 6-7 лет. Ещё два человека были эвакуированы по лестничному маршу.
Пожар потушен. Огнём уничтожены вещи в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина загорания выясняется.
На неделе в Витебске горела квартира на седьмом этаже одной из девятиэтажек.
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Новости Беларуси. 8 ноября около одиннадцати часов утра произошёл пожар в трёхэтажном доме в деревне Вулька-Обровская Ивацевичского района. По сведениям...
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