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«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры
09.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В День празднования Октябрьской революции в Пинске принимали в пионеры. Клятву дети выучили, а название страны, в которой живут, исказили.
День Октябрьской революции в Пинске отметили с размахом.
Фонограммы патриотических песен возвращают сознание в советское время. Но те, кого принимают в пионеры, в то время не жили, поэтому несколько растеряны. Взрослая женщина в красно-зелёном галстуке зачитывает в микрофон клятву. Один из законов - выполнять законы пионеров Беларуси - дети повторяют неправильно, искажая название страны как Белоруссии.
Заканчивается клятва словами «Будь готов!» - «Всегда готов!»
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В День празднования Октябрьской революции в Пинске принимали в пионеры. Клятву дети выучили, а название страны, в которой живут, исказили. День Октябрьской...
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