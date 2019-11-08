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«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

09.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В День празднования Октябрьской революции в Пинске принимали в пионеры. Клятву дети выучили, а название страны, в которой живут, исказили.

День Октябрьской революции в Пинске отметили с размахом.

Фонограммы патриотических песен возвращают сознание в советское время. Но те, кого принимают в пионеры, в то время не жили, поэтому несколько растеряны. Взрослая женщина в красно-зелёном галстуке зачитывает в микрофон клятву. Один из законов - выполнять законы пионеров Беларуси - дети повторяют неправильно, искажая название страны как Белоруссии.

Заканчивается клятва словами «Будь готов!» - «Всегда готов!»

«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

 
 
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  В День празднования Октябрьской революции в Пинске принимали в пионеры. Клятву дети выучили, а название страны, в которой живут, исказили. День Октябрьской...
 
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