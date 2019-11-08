«Всегда выполнять законы пионеров Белоруссии» клянутся пинские пионеры

Источник материала: Виртуальный Брест

В День празднования Октябрьской революции в Пинске принимали в пионеры. Клятву дети выучили, а название страны, в которой живут, исказили.

День Октябрьской революции в Пинске отметили с размахом.

Фонограммы патриотических песен возвращают сознание в советское время. Но те, кого принимают в пионеры, в то время не жили, поэтому несколько растеряны. Взрослая женщина в красно-зелёном галстуке зачитывает в микрофон клятву. Один из законов - выполнять законы пионеров Беларуси - дети повторяют неправильно, искажая название страны как Белоруссии.

Заканчивается клятва словами «Будь готов!» - «Всегда готов!»



















