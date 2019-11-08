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Более 300 млн рублей дорожного налога планируют собрать в Беларуси в 2020 году

09.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ожидается, что доходы республиканского дорожного фонда составят 616,37 миллиона рублей, треть из них направят на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним.

Более 300 млн рублей дорожного налога планируют собрать в Беларуси в 2020 году

Доход республиканского дорожного фонда на следующий год запланирован в суме 616,37 миллиона рублей, такая информация содержится в пояснительной записке к проекту Закона "О бюджете" на 2020 год.

Более 300 млн рублей дорожного налога планируют собрать в Беларуси в 2020 году

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Примерно половину этой суммы – 301,3 миллиона рублей – составит государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, так называемый дорожный налог.

Еще одна внушительная статья доходов – плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь с системой электронного сбора платы, ожидается, что она принесет в бюджет 268,9 миллиона рублей.

Что касается расходов, то на содержание дорог выделят 158,2 миллиона рублей, на текущий ремонт – 105,1 миллиона. Еще 208,67 миллиона направят на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним.

 
 
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  Ожидается, что доходы республиканского дорожного фонда составят 616,37 миллиона рублей, треть из них направят на погашение кредитов банков и выплату процентов по...
 
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