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Более 300 млн рублей дорожного налога планируют собрать в Беларуси в 2020 году
09.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ожидается, что доходы республиканского дорожного фонда составят 616,37 миллиона рублей, треть из них направят на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним.
Доход республиканского дорожного фонда на следующий год запланирован в суме 616,37 миллиона рублей, такая информация содержится в
© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО
Примерно половину этой суммы – 301,3 миллиона рублей – составит государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, так называемый дорожный налог.
Еще одна внушительная статья доходов – плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь с системой электронного сбора платы, ожидается, что она принесет в бюджет 268,9 миллиона рублей.
Что касается расходов, то на содержание дорог выделят 158,2 миллиона рублей, на текущий ремонт – 105,1 миллиона. Еще 208,67 миллиона направят на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним.
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Ожидается, что доходы республиканского дорожного фонда составят 616,37 миллиона рублей, треть из них направят на погашение кредитов банков и выплату процентов по...
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