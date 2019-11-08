В Ивацевичском районе очевидец спас ребенка на пожаре

Источник материала: Виртуальный Брест

08.11.2019 года в 11-16 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного трехэтажного жилого дома по адресу: д. Вулька-Обровская, ул. Советская.





Первое подразделение МЧС прибыло к месту происшествия за три минуты. Спасатели обнаружили шедший из окон квартиры на первом этаже дым. К этому моменту очевидец спас из горевшего жилища ребенка.





Как выяснилось, хозяева квартиры в момент происшествия находились на работе, их старшая дочь 2009 года рождения была у бабушки. Дома находился лишь младший ребенок – мальчик 2015 года рождения. Его обнаружил на полу в коридоре, вскрыв до прибытия спасателей деревянную входную дверь квартиры, сосед по дому.





Мужчина 1985 года рождения вынес мальчика на свежий воздух и передал врачу местной амбулатории. После осмотра ребенка доставили в центральную районную больницу, он не пострадал.





Работники МЧС со второго и третьего этажей эвакуировали по трехколенным лестницам четверых взрослых и четверых детей в возрасте 6-7 лет. Двое взрослых эвакуированы по лестничному маршу при помощи дополнительных масок.





Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.





Причина пожара устанавливается.