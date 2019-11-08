|
Черный и дерзкий: представлен кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge
Источник материала: Tut.by
Специальную серию Black Badge компания Rolls-Royce представила три года назад для обозначения самых мощных и дорогих версий своих моделей. Британцы не только оставили «черную» серию на постоянной основе, но и постепенно расширяют ее.
В модельном ряду марки уже есть «черные» исполнения седана Ghost, купе Wraith и кабриолета Dawn, а теперь к ним присоединился и кроссовер
То же самое и с интерьером, хотя желтых вставок внутри больше. Салон Cullinan Black Badge щедро декорирован карбоном, также имеются часы с красными стрелками и черным обрамлением с выгравированным символом бесконечности.
Одним декором дело не ограничилось. Cullinan Black Badge получил форсированный до 600 л.с. и 900 Нм вариант 6,75-литрового битурбо-V12 — это на 29 л.с. и 50 Нм больше, чем у обычной версии кроссовера. Ради более спортивного характера изменены настройки подвески и выпускной системы, некоторые доработки затронули и тормоза (улучшена вентиляция дисков и уменьшен ход педали).
Rolls-Royce уже начала прием заказов на спецверсию Cullinan. Стоимость названа только для американского рынка — от 382 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальную серию Black Badge компания Rolls-Royce представила три года назад для обозначения самых мощных и дорогих версий своих моделей. Теперь такая есть и у кроссовера...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)