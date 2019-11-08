sn-plus.com По календарю избирательная кампания в стране в самом разгаре. Но обнаружить ее признаки, например в столице, почти невозможно, пишет

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Кажется, что во время нынешней избирательной кампании эта схема — то есть выборы без выборов — доведена до логического конца. Этот процесс никому не интересен. Поэтому мы имеем сплошную имитацию. Имитируют все: власть, оппозиция, население, Запад.





Содержание абсолютного большинства выступлений кандидатов по ТВ можно определить так: за все хорошее против всего плохого. Никакой общенациональной проблемы, общей для всей страны повестки дня в ходе этих выборов не просматривается. Кстати, тема интеграции с Россией не становится главной во время кампании.









Люди, участвующие в избирательном процессе, собиравшие подписи, стоявшие в пикетах, констатируют, что такой тотальной апатии населения к выборам не было никогда раньше. Особенно это касается Минска





Другая особенность этой кампании — это массовое недоверие населения к власти. Руководство государства это почувствовало и с самого начала стало реализовывать жесткий сценарий.





А. Лукашенко отказался вносить даже косметические изменения в Избирательный кодекс, подготовленные ЦИК по рекомендации международных наблюдателей из ОБСЕ.





В участковые избирательные комиссии допустили лишь 21 представителя оппозиционных партий, что составило 0,033% от их общего состава. Это в 2—3 раза меньше, чем на предыдущих парламентских выборах 2008-го, 2012-го и 2016 годов.





Не зарегистрировано примерно 90% кандидатов от оппозиции, которые шли путем сбора подписей. Причем отказано в регистрации наиболее заметным и знаковым представителям оппозиции и независимого общества. Не прошли регистрацию действующие депутаты Палаты представителей (ПП) Елена Анисим и Анна Канопацкая, а также Ирина Халип, Максим Винярский и другие кандидаты от «Европейской Беларуси». Одновременно «зарубили» всех представителей «Руха за свободу» в Минске во главе с его лидером Юрием Губаревичем. Не зарегистрировали троих из четырех противников строительства аккумуляторного завода возле Бреста





Также не зарегистрировано около десяти представителей «русского мира», которые выдвигались путем сбора подписей.





Избирательные комиссии беспорядочно выносят предупреждения тем оппозиционным претендентам на депутатский мандат, которые ведут себя чуть более активно. Их выступления снимают с телеэфира. В этом тоже особенность нынешней избирательной кампании.





Неугодных кандидатов начали снимать с выборов. Уже 10 кандидатов в депутаты лишили регистрации за различные нарушения. Например, 1 ноября на заседании комиссии Брестского-Пограничного избирательного округа №4 лишен регистрации последний противник аккумуляторного завода Владимир Мороз.





Причем обвинения в адрес опальных кандидатов носят все более анекдотический характер. Например, того же Владимира Мороза обвиняют в том, что тот в своей программе написал следующее: «Мы столкнулись с несправедливым судом, милицейским беспределом, бездействием чиновников ...». Одна из членов комиссии заявила, что такие высказывания подрывают «статус нашего государства».









Хочу напомнить, что именно об этом говорил Александр Лукашенко на совещании 20 августа. По его словам, в системе правосудия осуществляется массовая фальсификация уголовных дел, в результате чего за решеткой сидит большое количество невинных граждан. Что «некоторые в погонах прибурели и оборзели». Так что, президент тоже «подрывал статус нашего государства»?





Также комиссия посчитала, что инициативная группа Владимира Мороза распространила листовки с призывом «изменить коррумпированную власть». Непонятно, что в этом крамольного? Или то, что во властных структурах существует коррупция? Так об этом регулярно пишут государственные СМИ, говорит сам А. Лукашенко. Или сам призыв к смене власти сочли крамолой? Избирательные комиссии почему-то очень нервно относятся к таким призывам, хотя во всем мире для этого, собственно говоря, и проводятся выборы.





В телеэфир не пропускают выступления кандидатов, в которых говорится об импичменте А. Лукашенко. Хотя это право депутатов Палаты представителей записано в Конституции.





В том же Бресте окружная избирательная комиссия отменила решение о регистрации кандидата по Брестскому-Западному округу №1 Полины Шарендо-Панасюк.





Во время заседания комиссии звучали просто изумительные обвинения: «При представлении программы кандидата в депутаты нам надо рассказывать, чем собирается заниматься кандидат в депутаты, а не доносить правду»; «Ваша правда не соответствует той, которую знают избиратели Ленинского района». Таковы представления членов комиссии об избирательном процессе.





Следует заметить, что появились новые методы нейтрализации нежелательных кандидатов. Например, неправильно оформленные документы об отпуске.





Или вдруг появляются листовки или плакаты от имени кандидатов без выходных данных, о которых сам претендент на депутатский мандат ничего не знает. Такая история случилась с тем же Владимиром Морозом, а также с Николаем Масловским, который баллотировался по Кальварийскому избирательному округу № 104 в Минске.





В этих решениях есть элемент демонстрации. Власти могли не пропустить оппозиционеров в парламент более элегантно, во время голосования. Дескать, народ не поддержал. Тем не менее, независимых кандидатов снимают с выборов грубо, демонстративно, не обращая внимания на то, как это выглядит со стороны. Очевидно, местные власти получили такую установку. Произошел откат к началу 2000-х годов. Именно тогда власти отсекали оппозицию на ранних этапах кампании. Почему?





Думаю, на фоне массового недоверия населения к власти было принято решение банально перестраховаться. Ибо дальнейшее участие в кампании активных оппозиционеров сильно обеспокоило политическое руководство. Пришлось бы терпеть еще целый месяц предвыборной агитации на площадях и улицах, проведение пикетов под бело-красно-белым флагом, иногда с радикальными лозунгами. Николай Статкевич уже ухитрился провести митинг, пользуясь периодом предвыборной либерализации. А что может быть дальше?









Если бы общественная атмосфера была другой, хотя бы такой, как 3—4 года назад, когда все были запуганы событиями в Украине, то можно было бы и потерпеть. А теперь, когда поддержка власти минимальная, появились опасения, что за месяц агитационной кампании оппозиция может расшатать ситуацию. У страха глаза велики. Поэтому нервы не выдерживают.







