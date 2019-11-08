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Фильм, вызвавший протесты в Грузии, получил приз на фестивале “Лістапад”
Источник материала: Партизан
Фильм грузинского режиссёра Левана Гелбахиани “А потом мы танцевали” получил на фестивале “Лістапад” приз за лучшую мужскую роль.
Кадр из фильма “А потом мы танцевали”
И был одним из фаворитов зрительского голосования, пишет
Во время премьеры фильма в Грузии противники фильма устроили массовые протесты, информирует JAM News. Протестующие заявили, что фильм пропагандирует гомосексуализм, и они сорвут премьеру любыми средствами. В день премьеры у всех кинотеатров, где должны были показывать фильм, патрулировали территорию полиция и спецназ.
Основное противостояние развернулось возле кинотеатра “Амирани” в центре Тбилиси. Несколько сотен участников акции пытались прорваться в кинотеатр. После того, как протестующие стали кидать хлопушки и петарды, полиция перестала пускать людей в кинозал.
В ходе стычек между противниками фильма и гражданскими активистами за права ЛГБТ пострадало несколько человек, точное количество уточняется. МВД Грузии заявляет, что задержано около 11 человек. Несмотря на попытки протестующих прорваться в кинотеатры, премьера фильма прошла сразу в пяти кинозалах.
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Фильм грузинского режиссёра Левана Гелбахиани “А потом мы танцевали” получил на фестивале “Лістапад” приз за лучшую мужскую роль.
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