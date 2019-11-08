Кто получает пенсии в Беларуси, но проживает за границей

На 1 октября насчитывалось 7788 таких пенсионеров. Это следует из данных ФСЗН. Годом ранее — 6937 человек. Среди стран, в которые перечисляют пенсии белорусам, — Израиль, США, Россия, Вьетнам, Украина, а также некоторые европейские — Германия, Латвия, Литва, Польша. Выплаты за границу на начало ноября прошлого года перечисляли 7069 пенсионерам (ранее — 6937), следует из данных ФСЗН.









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters





При этом на начало октября этого года пенсии в Беларуси получали 27 787 иностранцев — из Азербайджана, Латвии, России, Украины, Литвы и Польши. Годом ранее — 26 367 человек. Эти иностранцы проживают в нашей стране.





Пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств происходит по законодательству страны, на территории которой они проживают.





Напомним, с 1 октября начал действовать договор о пенсионном обеспечении между Чехией и Беларусью.









Сколько денег власти планируют на выплаты пенсий иностранцам, а сколько по факту выплачивают?





На 2019 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам запланированы почти 103 миллиона рублей. За первое полугодие выплачено 48,2 миллиона рублей.





На 2018 год эта сумма была запланирована на уровне 92,1 миллиона рублей, а по факту было выплачено 87,9 миллиона рублей. За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей (при плане в 81,6 миллиона рублей). Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.



