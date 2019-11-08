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Названа дата голосования по импичменту Трампа

09.11.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Палате представителей рассчитывают проголосовать по делу об импичменте до конца года, чтобы с января этим вопросом занялся Сенат.

Демократическое большинство в Палате представителей планирует провести общее голосование до рождественских праздников, чтобы с нового года начал рассмотрение дела Сенатом. Об этом пишет в пятницу, 8 ноября, американское издание The Hill со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии.



"Демократы в Палате представителей упорно стремятся завершить свое историческое расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством", - отмечает газета.


При этом говорится, что демократы уже провели ряд важных слушаний и просигнализировали о завершении этапа закрытых показаний, обнародовав тысячи страниц рассекреченных стенограмм. Сейчас они переходят к "второй фазе" – открытых слушаний, чтобы проинформировать о сути расследования американскую публику.

"На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания с телетрансляцией по результатам их уже почти семинедельного расследования в отношении импичмента, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались "услуги за услугу" от Украины", - отмечает издание.

Планы провести голосование по импичменту президента в нижней палате Конгресса подтвердил член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек.

"Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и грамотно, Палата представителей должна поставить себе цель разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести общее голосование до Рождества",- отметил конгрессмен от демократической партии.


Как сообщалось, расследование по импичменту президента США Дональда Трампа было инициировано демократами в Палате представителей в конце сентября. Для устранения с должности главы Белого дома нижняя палата Конгресса США должна заручиться поддержкой не менее 50% плюс одного голоса конгрессменов. При этом, Сенат должен набрать более двух третей американских законодателей.

Ранее уже были обнародованы стенограммы показаний некоторых свидетелей. В частности, накануне была опубликована стенограмма Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским.
 
 
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В Палате представителей рассчитывают проголосовать по делу об импичменте до конца года, чтобы с января этим вопросом занялся Сенат.
 
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