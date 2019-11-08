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Почему богачи перестали скупать яхты

09.11.2019 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самые богатые люди мира стали реже покупать яхты из-за нестабильной экономики. Об этом стало известно Bloomberg.



По данным издания, спрос на предмет роскоши из некоторых категорий сократился на семь процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом производитель Heesen Yachts продал 199 яхт Conboy в 2018 году, а в 2019-м — 102, подсчитал SuperYacht Times.

Отмечается, что на падение интереса к яхтам повлияли сообщения о торговой сделке между США и Китаем, Brexit в Великобритании и другие новости. При этом ситуация в отрасли только усугубится в 2020 году, когда начнутся выборы президента США, прогнозируют эксперты, пишет ru.oxu.az


8 ноября стало известно, что финансовое состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 4,3 процента, или на 388 миллиардов долларов, достигнув 8,5 триллиона долларов. Сильнее всех пострадали миллиардеры из азиатско-тихоокеанского региона — их стало меньше на 7,4 процента. При этом в Северной и Южной Америке число миллиардеров прибавилось.
 
 
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Самые богатые люди мира стали реже покупать яхты из-за нестабильной экономики. Об этом стало известно Bloomberg.
 
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