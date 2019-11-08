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Сборная Германии не будет играть в странах, где ущемляют права женщин

09.11.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер высказался об отношении организации к ущемлению прав женщин, передает официальный сайт союза.



Глава НФС заявил, что накладывает запрет на выступление национальной сборной в тех странах, где существует дискриминация по половому признаку, пишет ru.oxu.az

“Пора вместе обсудить социальные проблемы, чтобы мы смогли отвечать на сложные вопросы современности. Права женщин являются для нас одной из нерушимых ценностей.

Так что на своем первом заседании исполкома НФС я представил проект резолюции, На его основании отныне сборным запрещено проводить матчи в странах, где женщинам не предоставляется равный доступ к футбольным стадионам или другим спортивным сооружениям. Мое предложение было единогласно принято президиумом НФС”, — заявил Келлер.
 
 
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Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер высказался об отношении организации к ущемлению прав женщин, передает официальный сайт союза.
 
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