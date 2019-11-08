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«Белагропромбанк» продает в Светлогорске гостиницу

09.11.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белагпромбанк» выставил на аукцион здание гостиницы в Светлогорск. Начальная цена продажи объекта установлена в размере 10,8 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по имуществу, в собственность банка гостиница «Светлогорск» перешла за долги ЧПУП «Белая Русь». 

Предложение ОАО «Белагропромбанк» для потенциальных инвесторов, которые решили открыть свое дело, представляет собой 5-этажное здание площадью более 5,4 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке в 0,5566 га.


Гостиничный комплекс включает в себя 120 гостиничных номеров различного уровня комфортности на 154 койко-мест. На первом этаже здания предусмотрено размещение ресторана.


Объект недвижимости имеет все необходимые инженерные коммуникации. Гостиничный комплекс «Светлогорск» продается вместе с имуществом, служащем цели эксплуатации: мебель, электротехника и т.д., и, по сути, представляет собой готовый бизнес, не требующий больших вложений, сообщается ОАО «Белагропромбанк».

В 12 км от города Светлогорска находится санаторий «Серебряные ключи» и граничит с государственным заказником «Выдрица», что привлекает большое количество приезжих и туристов к г. Светлогорску.
 
 
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«Белагпромбанк» выставил на аукцион здание гостиницы в Светлогорск. Начальная цена продажи объекта установлена в размере 10,8 млн рублей.
 
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