«Белагропромбанк» продает в Светлогорске гостиницу

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по имуществу, в собственность банка гостиница «Светлогорск» перешла за долги ЧПУП «Белая Русь».





Предложение ОАО «Белагропромбанк» для потенциальных инвесторов, которые решили открыть свое дело, представляет собой 5-этажное здание площадью более 5,4 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке в 0,5566 га.









Гостиничный комплекс включает в себя 120 гостиничных номеров различного уровня комфортности на 154 койко-мест. На первом этаже здания предусмотрено размещение ресторана.









Объект недвижимости имеет все необходимые инженерные коммуникации. Гостиничный комплекс «Светлогорск» продается вместе с имуществом, служащем цели эксплуатации: мебель, электротехника и т.д., и, по сути, представляет собой готовый бизнес, не требующий больших вложений, сообщается ОАО «Белагропромбанк».





В 12 км от города Светлогорска находится санаторий «Серебряные ключи» и граничит с государственным заказником «Выдрица», что привлекает большое количество приезжих и туристов к г. Светлогорску.



