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7 признаков, что мы все-таки вернули 2007-й
Источник материала: Tut.by
В соцсетях стали подмечать кое-что страшное: кажется, 2007-й подкрался незаметно во второй раз. Судите сами: как минимум в Минске с аншлагом проходят концерты The Rasmus и Evanesence, которые мы слушали лет десять назад. Выходит, мы так скучали по челкам и трем полоскам на кедах, что создали машину времени? Похоже на то. И вот еще 8 подтверждений.
1. Культовые группы тех времен восстают из небытия
Группы, под которые мы качали головами в 2007-м, проникают в наши уши с новым материалом. Slipknot вновь
2. Субкультуры вернулись
Правда, в измененном виде. Гóтов в плащах и панков с ирокезами на улицах Беларуси мы не замечаем, но вот наличие в стране субкультур подтвердить можем. Посудите сами: у
3. Канье Уэст снова манипулирует музыкой
Эту персону мы выносим в отдельную категорию. По творчеству Канье Уэста можно отслеживать, с какой интенсивностью раскачивается музыкальная индустрия. В 2007-м артист
4. «Аська» реинкарнировалась
Да-да, в виде Telegram. В начале двухтысячных всем опостылел скудный дизайн и функционал ICQ, пользователи желали больших возможностей. Спасением для них стал «ВКонтакте», который как раз открылся в конце 2006-го. В течение 2007-го туда медленно переползли все, ведь там можно было развлекаться с фотографиями, музыкой, видео и играми.
Со временем мы устали от медиамишуры, возникла потребность в техническом минимализме. Воплощением этого минимализма стал Telegram: оказывается, наши потребности окупаются текстовыми диалогами. Но это же уже было… Как и стикеры с эмодзи — это реинкарнация древних смайликов, так что ничего нового мы не придумали.
5. iPhone снова будоражит наши умы
9 января 2007-го года мир изменился навсегда: Стив Джобс
6. Мы снова влюбляемся в злодеев
«Старикам тут не место», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — в 2007-м было много харизматичных кинозлодеев. В 2019-м мы снова ими заинтересовались — помогли персонажи картин «Стекло», «Оно-2» и «Гемини». Особенной любовью мы прониклись к главному врагу Бэтмена: тогда мы восторгались Джокером Хита Леджера, а сейчас не можем оторваться от Джокера Хоакина Феникса. Да, «Темный рыцарь» вышел не в 2007-м, а в 2008-м, но это уже мелкие нюансы.
7. Гарри Поттер так и не вышел из нашей жизни
В 2007-м вышла последняя история о мальчике, который выжил: книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» разошлась рекордным тиражом как в Европе, так и в СНГ. Все уже попрощались с Хогвартсом и его обитателями, но Джоан Роулинг посчитала иначе: в 2016-м в кинотеатрах появился фильм «Фантастические твари и где они обитают». В 2018-м вышла вторая часть этой саги, а вскоре мы увидим третий фильм: съемки новенькой части стартуют в 2020 году.
Мало? Просто посмотрите на минскую афишу:
1. Концерт группы Amatory
Когда: 20.00 9 ноября.
2. Концерт группы Skillet
Когда: 19.00 16 ноября.
3. Концерт группы Nightwish
Когда: 19.00 31 мая.
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Все признаки налицо! Мы проверили: легендарный 2007-й почти что восстал из пепла. Читайте - и узнаете, как мы вернулись в это время.
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