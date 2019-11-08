7 признаков, что мы все-таки вернули 2007-й

Источник материала: Tut.by

В соцсетях стали подмечать кое-что страшное: кажется, 2007-й подкрался незаметно во второй раз. Судите сами: как минимум в Минске с аншлагом проходят концерты The Rasmus и Evanesence, которые мы слушали лет десять назад. Выходит, мы так скучали по челкам и трем полоскам на кедах, что создали машину времени? Похоже на то. И вот еще 8 подтверждений.

1. Культовые группы тех времен восстают из небытия

Группы, под которые мы качали головами в 2007-м, проникают в наши уши с новым материалом. Slipknot вновь экспериментируют с ню-металлом, а Blink-182 поставляют порцию свежих панк-кричалок. Окончательно 2007-й вернули My Chemical Romance: группа распалась в 2013-м, а сейчас музыканты объединились и запланировали концерт 20 декабря в Лос-Анджелесе.

Слушайте NINE &mdash; blink-182 на Яндекс. Музыке

2. Субкультуры вернулись

Правда, в измененном виде. Гóтов в плащах и панков с ирокезами на улицах Беларуси мы не замечаем, но вот наличие в стране субкультур подтвердить можем. Посудите сами: у адептов ЗОЖа , веганов , анимешников и айтишников есть свой взгляд на мир, сленг и сообщества по интересам. Белорусский фуд-бизнес открывает кафе и рестораны с оглядкой на этих ребят, для них открываются специализированные магазины и создаются различные ивенты — чем не признаки субкультуры?



Zero waste кафе Tiden. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

3. Канье Уэст снова манипулирует музыкой

Эту персону мы выносим в отдельную категорию. По творчеству Канье Уэста можно отслеживать, с какой интенсивностью раскачивается музыкальная индустрия. В 2007-м артист выпустил альбом Graduation, захвативший верхушки чартов, а в октябре 2019-го представил долгожданную пластинку Jesus Is King. Первый релиз вернул популярность глянцевому рэпу, а второй заставил всю планету слушать госпел: все это произошло из-за того, что Канье вновь решил растрясти музыкальную индустрию.

Слушайте JESUS IS KING &mdash; Kanye West на Яндекс. Музыке

4. «Аська» реинкарнировалась

Да-да, в виде Telegram. В начале двухтысячных всем опостылел скудный дизайн и функционал ICQ, пользователи желали больших возможностей. Спасением для них стал «ВКонтакте», который как раз открылся в конце 2006-го. В течение 2007-го туда медленно переползли все, ведь там можно было развлекаться с фотографиями, музыкой, видео и играми.

Со временем мы устали от медиамишуры, возникла потребность в техническом минимализме. Воплощением этого минимализма стал Telegram: оказывается, наши потребности окупаются текстовыми диалогами. Но это же уже было… Как и стикеры с эмодзи — это реинкарнация древних смайликов, так что ничего нового мы не придумали.



Фото: freestocks.org / Unsplash

5. iPhone снова будоражит наши умы

9 января 2007-го года мир изменился навсегда: Стив Джобс презентовал первый iPhone, открыв новую главу в истории смартфонов. В 2019-м Apple не теряют планку: с « трехглазым » iPhone 11 Pro человечество носится так же интенсивно, как и с первой версией этого телефона.

6. Мы снова влюбляемся в злодеев

«Старикам тут не место», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — в 2007-м было много харизматичных кинозлодеев. В 2019-м мы снова ими заинтересовались — помогли персонажи картин «Стекло», «Оно-2» и «Гемини». Особенной любовью мы прониклись к главному врагу Бэтмена: тогда мы восторгались Джокером Хита Леджера, а сейчас не можем оторваться от Джокера Хоакина Феникса. Да, «Темный рыцарь» вышел не в 2007-м, а в 2008-м, но это уже мелкие нюансы.



Фото: looper.com

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7. Гарри Поттер так и не вышел из нашей жизни

В 2007-м вышла последняя история о мальчике, который выжил: книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» разошлась рекордным тиражом как в Европе, так и в СНГ. Все уже попрощались с Хогвартсом и его обитателями, но Джоан Роулинг посчитала иначе: в 2016-м в кинотеатрах появился фильм «Фантастические твари и где они обитают». В 2018-м вышла вторая часть этой саги, а вскоре мы увидим третий фильм: съемки новенькой части стартуют в 2020 году.

Мало? Просто посмотрите на минскую афишу:

1. Концерт группы Amatory

Когда: 20.00 9 ноября.

Где: Re: Public.

Сколько: 30−70 рублей.

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2. Концерт группы Skillet

Когда: 19.00 16 ноября.

Где: Прайм Холл.

Сколько: 85 рублей — танцпол, 80−100 рублей — сектора.

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3. Концерт группы Nightwish

Когда: 19.00 31 мая.

Где: Фалкон Клуб.

Сколько: 80 BYN первые 200 билетов или 90 рублей после — фан-зона, от 70 до 120 рублей — сектора.

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