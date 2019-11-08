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Мужчина подменил толстого кота на взвешивании, чтобы попасть из Риги во Владивосток
Источник материала: Tut.by
Сотрудники аэропорта Шереметьево отказались пускать кота на борт лайнера из-за его веса,
Михаил Галин и его кот Виктор возвращались домой во Владивосток. Из Риги до Москвы они добрались благополучно, а вот в российской столице на их пути встала очень ответственная сотрудница аэропорта. Женщина взвесила кота и вынесла вердикт — питомец «отъелся до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов» при норме в 8 килограммов.
Уговоры не помогали, и Михаил снялся с рейса вместе с котом. Потому что,
Улететь во Владивосток удалось лишь, а следующий день, для этого пришлось купить билет в бизнес-класс. Чтобы пройти весовой контроль, друзья Михаила придумали хитрость. Вместо толстого Виктора взвесилась очень похожая на него, но более легкая кошка Фиби, а перед посадкой в самолет питомцев снова поменяли местами. Добрались благополучно: как отмечает Михаил, коту летать бизнес-классом понравилось гораздо больше, чем эконом-классом.
Михаил рассказал порталу
Стоит отметить, что кот Виктор летит в самолете уже не первый раз — Михаил регулярно берет его с собой в путешествия. До этого кота пускали в самолет без проблем.
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В российской столице на их пути встала очень ответственная сотрудница аэропорта. Женщина взвесила кота и вынесла вердикт - питомец «отъелся до непозволительных...
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