Мужчина подменил толстого кота на взвешивании, чтобы попасть из Риги во Владивосток

Источник материала: Tut.by

Сотрудники аэропорта Шереметьево отказались пускать кота на борт лайнера из-за его веса, сообщает РИА «Восток-Медиа» . Поэтому на следующий день его хозяин пришел на регистрацию с похожей кошкой, которая весила меньше, получил разрешение провезти животное в ручной клади, а перед вылетом снова поменял животных. Мужчина с котом путешествовали из Риги во Владивосток через Москву.



Фото: Instagram / @mikhail_galin

Михаил Галин и его кот Виктор возвращались домой во Владивосток. Из Риги до Москвы они добрались благополучно, а вот в российской столице на их пути встала очень ответственная сотрудница аэропорта. Женщина взвесила кота и вынесла вердикт — питомец «отъелся до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов» при норме в 8 килограммов.

Уговоры не помогали, и Михаил снялся с рейса вместе с котом. Потому что, как он выразился у себя в Instagram , «бро должен быть рядом, бро не багаж». Кроме того, кот плохо перенес перелет из Риги, его тошнило, и мужчина боялся, что в багаже он не выживет.

Улететь во Владивосток удалось лишь, а следующий день, для этого пришлось купить билет в бизнес-класс. Чтобы пройти весовой контроль, друзья Михаила придумали хитрость. Вместо толстого Виктора взвесилась очень похожая на него, но более легкая кошка Фиби, а перед посадкой в самолет питомцев снова поменяли местами. Добрались благополучно: как отмечает Михаил, коту летать бизнес-классом понравилось гораздо больше, чем эконом-классом.

Михаил рассказал порталу Delfi , что сам он из Владивостока, а в Риге последние два года работал над проектом, который только что завершил. Эти два года — почти половину своей жизни — кот Виктор провел с ним в Риге, где и отъелся до «неприличных» размеров.

Стоит отметить, что кот Виктор летит в самолете уже не первый раз — Михаил регулярно берет его с собой в путешествия. До этого кота пускали в самолет без проблем.