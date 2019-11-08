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Путин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием
09.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием, передает
Путин также отметил, что Пахмутова сделала большой вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры, который снискал артистке «высочайшее, поистине всенародное признание».
Народную артистку также поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал ей новых свершений и незабываемых встреч с преданными поклонниками.
Напомним,
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По словам президента, Пахмутова сделала большой вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры.
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