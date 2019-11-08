Путин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием, передает RT .

«Яркий, талантливый, увлеченный человек, своим творчеством, всей своей жизнью вы подаете достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине», – говорится в послании президента.

Путин также отметил, что Пахмутова сделала большой вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры, который снискал артистке «высочайшее, поистине всенародное признание».

Народную артистку также поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал ей новых свершений и незабываемых встреч с преданными поклонниками.

«Ваше творчество, обладающее притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, вдохновляет и воспитывает слушателей разных поколений, определяет истинный смысл традиционных ценностей», – приводит текст поздравления пресс-служба президента.