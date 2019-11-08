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Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни не позволили ввезти в Беларусь четыре Opel с видоизмененными VIN-номерами.
Как
Во время таможенного контроля были обнаружены признаки изменения номеров. Экспертиза показала, что номера действительно подделаны.
В отношении людей, которые ввозили иномарки, начаты административные процессы. Автомобили изъяты до решения суда.
Месяцем ранее в Беларуси за три дня удалось выявить 8 машин с перебитыми VIN-номерами.
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Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни не позволили ввезти в Беларусь четыре Opel с видоизмененными VIN-номерами. Как сообщает Брестская таможня, в октябре...
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