Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни не позволили ввезти в Беларусь четыре Opel с видоизмененными VIN-номерами.

Как сообщает Брестская таможня, в октябре и ноябре эти машины ввозились жителями Брестской и Гомельской областей из Польши через пограничный пункт «Варшавский мост».



Фото: Брестская таможня

Во время таможенного контроля были обнаружены признаки изменения номеров. Экспертиза показала, что номера действительно подделаны.



Фото: Брестская таможня

В отношении людей, которые ввозили иномарки, начаты административные процессы. Автомобили изъяты до решения суда.

Месяцем ранее в Беларуси за три дня удалось выявить 8 машин с перебитыми VIN-номерами.