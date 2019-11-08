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Чего не хватает белорусской сборной по футболу? Спросили Александра Глеба
Источник материала: СТВ
Футболист высказал своё мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Полностью интервью смотрите на телеканале «РТР-Беларусь» 10 ноября в 21:15.
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Футболист высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Национальная сборная. Тема очень непростая. Какие, на Ваш взгляд, там болевые точки?...
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