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В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек

09.11.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов. 

По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был выходной. Он возвращался домой и увидел дым. Сотрудник МЧС немедленно сообщил коллегам о пожаре, а затем решил разведать обстановку в здании и проник внутрь через окно. 

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек
Фото: МЧС Беларуси 

В помещении находились супруги и их совершеннолетний сын. Спасатель поочерёдно вынес их всех на свежий воздух. Госпитализация никому не потребовалась. 

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек
Фото: МЧС Беларуси 

Подоспевшие подразделения МЧС потушили пожар. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, имущество внутри дома. 

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек
Фото: МЧС Беларуси 

Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении. 

На неделе в Ивацевичском районе мужчина спас на пожаре соседского ребёнка. 

Гражданин вскрыл входную дверь и вынес мальчика на улицу – здесь подробности

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Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов.  По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был...
 
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