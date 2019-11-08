|
В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов.
По
В помещении находились супруги и их совершеннолетний сын. Спасатель поочерёдно вынес их всех на свежий воздух. Госпитализация никому не потребовалась.
Подоспевшие подразделения МЧС потушили пожар. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, имущество внутри дома.
Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении.
На неделе в Ивацевичском районе мужчина спас на пожаре соседского ребёнка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов. По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)