В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов.

По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был выходной. Он возвращался домой и увидел дым. Сотрудник МЧС немедленно сообщил коллегам о пожаре, а затем решил разведать обстановку в здании и проник внутрь через окно.



Фото: МЧС Беларуси

В помещении находились супруги и их совершеннолетний сын. Спасатель поочерёдно вынес их всех на свежий воздух. Госпитализация никому не потребовалась.



Фото: МЧС Беларуси

Подоспевшие подразделения МЧС потушили пожар. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, имущество внутри дома.



Фото: МЧС Беларуси

Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении.

На неделе в Ивацевичском районе мужчина спас на пожаре соседского ребёнка.