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Александр Глеб: «У нас не так со сборной – что-то не так»
Источник материала: СТВ
Футболист высказал своё мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Полностью интервью смотрите на телеканале «РТР-Беларусь» 10 ноября в 21:15.
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Футболист высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говоря о белорусском футболе, что у нас не так?
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