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Александр Глеб: «У нас не так со сборной – что-то не так»

09.11.2019 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Говоря о белорусском футболе, что у нас не так?

Александр Глеб: «У нас не так со сборной – что-то не так»

Александр Глеб, футболист:
У нас не так со сборной – что-то не так. В принципе, тот же БАТЭ в последние годы и в еврокубках участвовал. И моментом добивались хороших результатов, проходили в группу. Не выходили из группы Лиги чемпионов, но квалифицировались. Этот год – он неудачный. Надеюсь, что следующий год будет гораздо лучше. У белорусских клубов тоже. Я не знаю, «Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

Полностью интервью смотрите на телеканале «РТР-Беларусь» 10 ноября в 21:15.  

Люди в материале: Александр Глеб
 
Теги: Брест
 
 
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Футболист высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говоря о белорусском футболе, что у нас не так?
 
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