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Герасимов вышел в полуфинал теннисного турнира в Братиславе, обыграв Ивашко

09.11.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Герасимов вышел в полуфинал теннисного турнира в Братиславе, обыграв Ивашко
Фото из открытых источников

В Братиславе проходит мужской теннисный турнир серии «Челленджер». В четвертьфинале соревнований зрители увидели белорусское дерби между Егором Герасимовым (100-е место в рейтинге ATP) и Ильей Ивашко (143).

Герасимов вышел в полуфинал теннисного турнира в Братиславе, обыграв Ивашко Что такое «дерби»?

В упорном поединке победу одержал более рейтинговый белорусский спортсмен. Егор Герасимов выиграл в трех сетах – 7:5, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

9 ноября в матче за выход в финал турнира Егор Герасимов встретится с австрийским теннисистом Деннисом Новаком (126). В другом полуфинале чех Зденек Колар (258) будет соперничать с Дамиром Джумхуром (103) из Боснии и Герцеговины.

Победитель турнира в Братиславе определится 10 ноября.

 
 
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В Словакии подходит к кульминации теннисный турнир серии «Челленджер».
 
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