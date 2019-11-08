Герасимов вышел в полуфинал теннисного турнира в Братиславе, обыграв Ивашко

Источник материала: Аргументы и факты

В Братиславе проходит мужской теннисный турнир серии «Челленджер». В четвертьфинале соревнований зрители увидели белорусское дерби между Егором Герасимовым (100-е место в рейтинге ATP) и Ильей Ивашко (143).

В упорном поединке победу одержал более рейтинговый белорусский спортсмен. Егор Герасимов выиграл в трех сетах – 7:5, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

9 ноября в матче за выход в финал турнира Егор Герасимов встретится с австрийским теннисистом Деннисом Новаком (126). В другом полуфинале чех Зденек Колар (258) будет соперничать с Дамиром Джумхуром (103) из Боснии и Герцеговины.

Победитель турнира в Братиславе определится 10 ноября.