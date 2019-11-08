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Видеозадача. Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник машины в Бресте

09.11.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из брестских водителей опубликовал в паблике «Онлайн Брест» видеозапись с регистратора своего автомобиля. Он задается вопросом: «Чем думают водители, которые так перевозят людей?»

В комментарии к своему видео он рассказал, что он стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в багажнике.

Водитель искренне недоумевает: «Чем думают водители, которые так перевозят людей? А если бы у меня тормоза отказали? Сколько человек вы насчитали?»

 
Теги: Брест
 
 
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В комментарии к своему видео он рассказал, что он стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в...
 
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