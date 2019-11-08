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Видеозадача. Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник машины в Бресте
Источник материала: Tut.by
Один из брестских водителей опубликовал в паблике
В комментарии к своему видео он рассказал, что он стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в багажнике.
Водитель искренне недоумевает: «Чем думают водители, которые так перевозят людей? А если бы у меня тормоза отказали? Сколько человек вы насчитали?»
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В комментарии к своему видео он рассказал, что он стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в...
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