Источник материала: Новости Волковыска

В 1938 году в ночь с 9 на 10 ноября в Германии случился массовый еврейский погром, позже его назвали «Хрустальная ночь». Это была первая массовая акция физического насилия Третьего рейха. Было убито около 100 человек, а 30 тысяч схваченных евреев забрали в концлагеря.

Эти события стали отправной точкой начала Холокоста. Что привело к гибели более 6 миллионов евреев.

На сегодняшний день антисемитизм отошел на второй план перед проблемами эмиграции и исламофобии.

Холокост не проблема одного народа. Это яркий пример к чему приводит политика убеждения в превосходстве одной нации над другой.

Сегодня, эта тема, как никогда актуальна. Во многих странах официально зарегистрированы и легально действуют организации «фашисткой» идеологии.

Особенно важно донести до молодежи о преступлениях нацизма.

О том, что нельзя ограничивать права одной группы людей только потому, что они имеют другие взгляды или религию.

В память о жертвах нацизма, террора на антисемитской почве во многих странах пройдут тематические мероприятия, выставки, акции.