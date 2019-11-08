Источник материала: Новости Волковыска

В Бразильском штате Алагоас зарегистрировали распространение чумы.

Все животные восприимчивых видов имеют риск заразиться классической чумой свиней.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что принято решение о временном ограничении на ввоз свинины из Бразилии. Также приостановлены и все ранее выданные разрешения.

Под запретом ввоз живых свиней, свинины, мясо диких кабанов, других охотничьих трофеев.

Запрет также наложен на ввоз мяса из Республики Корея. Там обнаружена африканская чума.