В Бразильском штате Алагоас зарегистрировали распространение чумы. 

Все животные восприимчивых видов имеют риск заразиться классической чумой свиней. 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что принято решение о временном ограничении на ввоз свинины из Бразилии. Также приостановлены и все ранее выданные разрешения. 

Под запретом ввоз живых свиней, свинины, мясо диких кабанов, других охотничьих трофеев. 

Запрет также наложен на ввоз мяса из Республики Корея. Там обнаружена африканская чума.