В Бразильском штате Алагоас зарегистрировали распространение чумы.
Все животные восприимчивых видов имеют риск заразиться классической чумой свиней.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что принято решение о временном ограничении на ввоз свинины из Бразилии. Также приостановлены и все ранее выданные разрешения.
Под запретом ввоз живых свиней, свинины, мясо диких кабанов, других охотничьих трофеев.
Запрет также наложен на ввоз мяса из Республики Корея. Там обнаружена африканская чума.