Стал известен самый «дорогой» кандидат в беларуский парламент: доход – $15 тыс в месяц

Источник материала: KYKY

Осталось чуть больше недели – и страна узнает имена новых депутатов беларуского парламента. А пока этого не случилось, СМИ исследуют заработки кандидатов, которые те обязаны задекларировать в открытых источниках. О том, каковы прошлогодние доходы, например, «Мисс Беларусь» Марии Василевич, историка и «самого преданного фаната Лукашенко» Игоря Марзалюка, мы уже писали . Теперь TUT.by привел новые числа и связанные с ними личности: мы отобрали тройку самых богатых кандидатов.

Абсолютный лидер: 15 тысяч долларов в месяц

На первом месте – бизнесвумен из Минска Светлана Яцыно: она выдвигается от Либерально-демократической партии. Ее годовой доход за 2018-й составил 362,3 тысячи рублей, или почти 177 тысяч долларов. Часть этих денег она получила от продажи недвижимости. При этом в 2016-м, когда Яцыно также баллотировалась в парламент, предпринимательница указала доход в 137 886 рублей, или около 67 тысяч долларов. Сейчас в собственности у Светланы жилой дом, две половины жилых домов, два земельных участка, две половины земельных участков, автомобиль, а также доля в ООО.

Второе место: 11 тысяч долларов в месяц

На втором месте – Дмитрий Дашкевич, владелец строительной компании «Дашкевич-Строй», который, как и Яцыно, выдвигается от Либерально-демократической партии. Его доход за 2018 год – 273,6 тысячи рублей, или почти 134 тысячи долларов. Дашкевич владеет двумя квартирами, земельным участком и капитальным строением.

Третье место: семь тысяч долларов в месяц

На третьем месте – Андриан Дыбовский, оппозиционный кандидат, который выдвигается от Белорусской социал-демократической партии. Доход Дыбовского за прошлый год составил 171,6 тысячи рублей, или почти 84 тысячи долларов. С 2018-го кандидат зарегистрирован как ИП, также работает начальником отдела продаж в компании «КлінМі». Дыбовский владеет 100% доли компании «Славно Групп Мнск» (сфера общепита).