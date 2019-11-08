В литовских пунктах пропуска до 15 декабря возможны ограничения движения

Как сообщили представители Госпогранкомитета Республики Беларусь, движение транспорта через пункты пропуска на границе с Литвой в ближайшее время может быть затруднено.
По информации таможенной службы Литвы, до 15 декабря 2019 года возможны затруднения при пересечении границы в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Привалка», «Бенякони» и «Котловка»). Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.
Госпогранкомитет рекомендует гражданам учитывать эту информацию при планировании маршрута. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном