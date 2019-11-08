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В литовских пунктах пропуска до 15 декабря возможны ограничения движения

09.11.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В литовских пунктах пропуска до 15 декабря возможны ограничения движения
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Госпогранкомитета Республики Беларусь, движение транспорта через пункты пропуска на границе с Литвой в ближайшее время может быть затруднено.

В литовских пунктах пропуска до 15 декабря возможны ограничения движения Таможенники и пограничники будут работать в выходные в усиленном режиме

По информации таможенной службы Литвы, до 15 декабря 2019 года возможны затруднения при пересечении границы в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Привалка», «Бенякони» и «Котловка»). Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам учитывать эту информацию при планировании маршрута. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном портале пограничного ведомства.

 
 
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Ограничения связаны с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением литовской стороной.
 
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