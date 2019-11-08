Три медали завоевали белорусы в первый день Чемпионата мира по самбо

Источник материала: Аргументы и факты

В южнокорейском Чхонджу стартовал Чемпионат мира по самбо-2019. В первый соревновательный день белорусские спортсмены завоевали три награды.

Анфиса Копаева в весовой категории до 48 кг в финальном поединке уступила россиянке Елене Бондаревой, но получила серебряную медаль. Бронзовые награды в копилку белорусской команды принесли Анжела Жилинская (72 кг) и Алексей Степанков (90 кг).

Отметим, что на прошлогоднем Чемпионате мира по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены завоевали 12 наград (2 золотые, 5 серебряных, 5 бронзовых). Турнир в Южной Корее продлится до 10 ноября.

СПРАВКА «АиФ»

Самбо – неолимпийский вид спорта. В Токио-2020 он представлен не будет.