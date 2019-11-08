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Брестские таможенники пресекли ввоз четырех авто с поддельными VIN-кодами

09.11.2019 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза четырех легковых автомобилей Opel с видоизмененными VIN-номерами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГТК.


В октябре-ноябре текущего года транспортные средства пытались ввезти граждане Беларуси (жители Брестской и Гомельской областей) из Польши через пункт таможенного оформления "Варшавский мост". При пересечении границы автомобили следовали по зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров для личного пользования, не подлежащих декларированию. Во время таможенного контроля на кузовах автомобилей были обнаружены явные признаки видоизменения идентификационных номеров, предусмотренных заводом-изготовителем. Эта информация подтвердилась в результате экспертизы, проведенной сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз.


В отношении граждан, ввозивших автомобили, начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Беларуси. Четыре автомобиля 1998-2000 годов выпуска изъяты до решения суда.
 
 
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза четырех легковых автомобилей Opel с видоизмененными...
 
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