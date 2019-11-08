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Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

09.11.2019 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

45 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, передает РЕН-ТВ со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».

«Известия» сообщают, что наибольшая загруженность наблюдается в аэропорте Внуково, где отменены полеты по 17 направлениям. В Шереметьево задержано 12 рейсов. В Домодедово задержано три рейса и восемь отменено.

Без изменений в расписании в московском регионе продолжает работать только аэропорт в подмосковном Жуковском, пишет sobesednik.ru
 
 
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45 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, передает РЕН-ТВ со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».
 
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