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Более 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах
Источник материала: Партизан
45 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, передает РЕН-ТВ со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».
«Известия» сообщают, что наибольшая загруженность наблюдается в аэропорте Внуково, где отменены полеты по 17 направлениям. В Шереметьево задержано 12 рейсов. В Домодедово задержано три рейса и восемь отменено.
Без изменений в расписании в московском регионе продолжает работать только аэропорт в подмосковном Жуковском, пишет
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45 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, передает РЕН-ТВ со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».
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