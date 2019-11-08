Допустил ДТП и получил травму. Ситуации, когда водители попадают в ДПТ

1prof.by Водитель Барановичской мебельной фабрики «Лагуна» оказался в неоднозначной ситуации: возвращался из командировки и попал в ДТП, пишет





Все участники происшествия остались живы, сложности возникли при установлении виновных. Только суд расставил точки на «i». Дмитрий Романовский ехал на служебном автомобиле из Новополоцка и столкнулся на Минской кольцевой дороге с МАЗом. Мебельная фабрика оформила этот несчастный случай как производственный, потому что водитель находился в командировке.





Юрисконсульт предприятия Оксана Пивовар ссылается на Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве, утвержденные Советом Министров. Согласно одному из пунктов упомянутого документа несчастный случай признается непроизводственным в случае противоправных деяний потерпевшего. В данной же ситуации, хоть водитель из-за неосмотрительности и допустил столкновение с другим транспортным средством, имели место обстоятельства, способствовавшие совершению ДТП (согласно постановлению ГУВД Мингорисполкома).





Как выяснилось, на дороге не все было гладко. Работники УП «Горавтомост» не обозначили должным образом место проведения ремонтных работ, нарушив таким образом правила дорожного движения. В итоге ГАИ пришла к заключению, что Романовский в сложившейся ситуации был не в состоянии увидеть препятствие, к тому же – в темное время суток. Тем не менее водителя привлекли к административной ответственности. Правда, виновниками ДТП признали еще и должностных лиц «Горавтомоста». Однако представители Белгосстраха не согласились с таким выводом.









По мнению начальника сектора страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представительства этой компании по г. Барановичи Инны Лютой, в действиях водителя усматриваются противоправные деяния. И подтверждением служит тот факт, что Дмитрий Романовский был привлечен ГУВД Мингорисполкома к административной ответственности. – Водитель все же нарушил правила дорожного движения, из-за чего и получил травму, – подчеркивала представитель Белгосстраха. – Мы считаем, что этот несчастный случай должен квалифицироваться как непроизводственный.









фото носит иллюстративный характер





И страховая компания подала исковое заявление в суд Барановичского района и города Барановичи, только в удовлетворении жалобы было отказано. Судья Жанна Капачевская мотивировала свое решение тем, что для составления акта о непроизводственном несчастном случае противоправное деяние должно быть признано единственном основанием причинения вреда здоровью. – В данной же ситуации установлено нарушение ПДД еще и со стороны должностных лиц организации, ответственной за состояние дороги, – отметила судья.









Белгосстрах продолжал настаивать на своей позиции и подал апелляцию в Брестский областной суд. Но решение районного суда там оставили без изменений. Как рассказал главный технический инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Павел Федотов, описанный случай – не единичный на Брестчине.





– Ситуации, когда водители попадают в ДПТ и привлекаются к ответственности за их совершение, даже получив травмы, неоднозначны. И только суды могут поставить точку в таких историях. «Отрадно, что они выступают на стороне пострадавших», – сказал профсоюзный специалист.



