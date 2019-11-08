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Скульптор из Беларуси создает ледяные сказки и замки из песка

09.11.2019 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В его руках бесформенная глыба льда превращается в сказочного персонажа, а несколько тонн обычного песка – в высоченный замок.

Скульптор из Беларуси создает ледяные сказки и замки из песка
 Постоянный участник фестивалей и чемпионатов, скульптор Вадим Бандарец создает пусть временные, но от этого не менее удивительные произведения искусства, пишет 1prof.by

Вечное vs временное

 – Парадоксально, но людям меньше стали интересны бронзовые статуи, которые можно посмотреть и через 10, и через 20 лет, – рассказывает Вадим. 

– Из-за того, что фигуры из природных материалов недолговечны, они вызывают ажиотаж, привлекая зрителей. Вот простой пример: мой друг живет на побережье Индии и каждый день на песке отражает наиболее значимую мировую новость – от крушения самолета до избрания нового президента какой-либо страны. Его работы фотографируют сотни туристов, а тысячи людей репостят снимки на свои страницы в соцсетях. Вадим Бандарец получил классическое образование скульптора. Сначала поступил в Минский художественный колледж, затем продолжил обучение в Москве. Теперь круглый год он колесит по миру, привнося немного праздника в городские будни. 

– Самое интересное – принимать участие в фестивалях, – рассказывает мой собеседник. – На них приезжают мастера из всех уголков планеты. Как правило, зрелищные мероприятия объединены одной темой, в рамках которой работают скульпторы. Достаточно вспомнить летнюю выставку в Минске, посвященную миру духов и богов Беларуси. В ней было задействовано сразу несколько команд, которые создавали Цмоков, Перунов и других персонажей. Еще одно любопытное направление – чемпионаты, где скульпторы уже соревнуются друг с другом. Недавно принимал участие в конкурсе в Вирджинии, там жюри оценивало фигуры по целому списку пунктов. При выставлении баллов комиссия учитывала высоту композиции, количество сквозных отверстий в ней, массу песка, ушедшего на ее создание. Было интересно. 

Крабы-хулиганы 

Для изготовления скульптур из природных материалов нужно совсем немного: острые стамески, бензопилы, а главное – умелые руки. На словах технология создания интересных композиций проста: если дело касается песка, то сначала он засыпается по уровням в форме пирамиды. Скульптор начинает работу сверху, постепенно снимая слой за слоем. Когда речь идет о глыбе льда, то используется несколько блоков, которые поливаются водой, образуя одно целое. Но, как я уже сказала, просто это только на словах. 



– Если лед везде одинаковый, то песок в разных странах имеет свои особенности, к которым нужно приспособиться, – объясняет Вадим. – Например, в Италии сформированный в пирамиду песок всего за день превращается в камень – и из него можно делать ажурные и опасные вещи. А вот в Индии в песке могут затаиться крабы, в Беларуси – муравьи и кроты. И, конечно, во всем мире на скульптуры норовят сесть птицы – они-то все и портят в самый ответственный момент. К слову, об опасностях. Иногда, чтобы скульптура не рухнула, нужно проявить безграничное терпение и твердость рук. – Как-то в Америке мы лепили фигуру высотой 3,5 метра, – вспоминает Вадим. 


–Так как песок был «слабый», у всех, кто трудился рядом, изделия падали уже на второй день. В нашей скульптуре образовалась трещина, но она все еще продолжала стоять. И когда я снимал последнюю форму, понимая, что в любой момент на меня может посыпаться весь песок – а это несколько тонн, руки не могли не задрожать. Но пронесло. 

Из мухи – слона 

Впрочем, без обрушений все равно в таком деле не обходится. Вадим рассказывает, что расстраиваться, особенно когда фестиваль в самом разгаре, просто нет времени. Быстро приходишь в себя и думаешь, как исправить ситуацию. – Обычное дело, когда отваливается нос или ухо у твоего изваяния – детали отреставрировать достаточно легко, – поясняет мой собеседник. 

– Сложнее, когда рушится половина работы. Тогда на ходу полностью меняешь концепцию фигуры. Была, допустим, лошадь, а через пару дней на ее месте уже стоит милый пони. Но даже исправленные скульптуры спустя месяц-два будут уничтожены: песок рассыплется, лед растает. – Нет, мне не жалко – эти работы продолжают жить в цифровом виде, – предугадывая мой вопрос, отвечает Вадим. – Еще десятилетие назад английский художник написал картину, сфотографировал ее и демонстративно сжег, таким образом ознаменовав эру, когда искусство может не оставаться в реальности. Да и я точно знаю: в следующем году на месте одной фигуры «вырастет» что-то новое. Сложно даже примерно подсчитать, сколько скульптур Вадим смастерил. Сам автор признается, что к числу любимых относит композицию на тему космоса и работу под названием «В глубине морей». Но главным проектом своей жизни без раздумий называет портрет жены, выполненный из камня.


 – Я начал его изготавливать еще до встречи с супругой, – улыбается скульптор. – Это был такой образ, который со временем обрел реальные черты. Для портрета я использовал камни двух цветов – один для лица, другой – для волос. Думаю, это наиболее знаковая и уж точно – самая любимая работа, в которую я вложил душу. 

 Фото Валерия Картуля и из архива Вадима Бандарца 
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В его руках бесформенная глыба льда превращается в сказочного персонажа, а несколько тонн обычного песка – в высоченный замок.
 
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