В Иваново открыт памятный знак афганцам в виде боевой машины пехоты

Источник материала: Виртуальный Брест

6 ноября в Иваново состоялось открытие памятного знака в виде боевой машины пехоты в честь ветеранов боевых действий, выполнявшим воинский долг на территории Республики Афганистан.









За счет вырученных от районного субботника средств специалистами Ивановского ЖКХ, на балансе которого объект находится, проводилась перевозка и установка БПМ-1.

Напомним, что в 2019 году исполнилось 30 лет спецоперации по выводу советских войск из Афганистана. Более 250 уроженцев Ивановского района участвовали в этой страшной войне, 30 человек впоследствии получили высокие государственные награды, трое воинов – девятнадцатилетний Николай Базылик (10.08.1967 – 12.04.1986), а также двадцатилетние молодые парни Степан Керезь (26.05.1963 – 11.06.1983) и Николай Якушик (20.12.1963 – 18.03.1984) погибли.В данное время в Ивановском районе проживают 107 ветеранов войны в Афганистане. Память о всех без исключения участниках боевых действий в той интернациональной войне, в том числе и героях-уроженцах Ивановщины, как считает Василий Король, председатель Ивановской районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», священный долг каждого белоруса.«В Ивановском районе до недавних пор не было памятного знака ветеранам войны в Афганистане. Поэтому наша организация в начале этого года выступила с данной инициативой. Ее поддержали на областном уровне.





Памятный знак неслучайно оформлен в виде установленной на пьедестале боевой машины пехоты (БМП-1), именно эта техника широкомасштабно применялась в той войне. Министерством обороны БМП на безвозмездной основе была передана Ивановскому району», – рассказал В. Король.

В 21 год его из военкомата Октябрьского района г. Минска призвали на службу в ВДВ, которую он проходил в 107-й учебной воздушно-десантной дивизии в Гайжюнае (Литва). Потом всех распределили по боевым подразделениям. Свое 22-летие Василий Король встретил с разведротой в засаде. А за две недели до демобилизации по их огневой позиции был нанесен артиллерийский налет – около 115 реактивных снарядов 110-го калибра. Тогда он чудом выжил. «При отражении атаки противника ствол орудия достигал такой степени накала, что его краска обгорала», – со слезами на глазах вспоминает Василий Стефанович, который добавляет: «Несмотря на то, что с той войны я вернулся живым и здоровым, не был, слава Богу, контужен, у меня, как и у всех, наверное, «афганцев» на душе остались душевные раны. Полтора года службы в Афганистане – все это время я был в напряжении. Немного я отошел от него только лет через пять».

После возращения на родину, Василий Король восстановился в Белорусском институте механизации сельского хозяйства (ныне БАТУ). В 1987 году был удостоен государственной медали СССР «За боевые заслуги». Как сказано в Положении о данной медали, ею награждаются военнослужащие (…), которые «своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте». Затем трудился в колхозе «Молодая гвардия» (сейчас ОАО «Снитово-Агро»), в представительстве Белгосстраха по Ивановскому району, в настоящее время работает в филиале Белнефтестраха по г. Пинску. Василий Король создал прекрасную семью. Воспитывая собственных детей, дочь Татьяну и сына Виталия, которым сейчас уже 25 и 21 год, он не устает напоминать две главные истины: в любой ситуации надо быть человеком, а также обязательно беречь собственную и чужую жизнь.