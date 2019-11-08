Какими были первые музеи Бреста?

Источник материала: Виртуальный Брест

В первой половине ХХ века музейное дело в Бресте было слабо развито. Государственных либо частных или корпоративных музеев в городе не существовало ни в период нахождения уездного города Брест-Литовска Гродненской губернии в составе Российской империи, ни в период Второй Речи Посполитой, когда он был центром Полесского воеводства.

В данной статье речь пойдет о двух первых брестских музейных коллекциях, появившихся в городе накануне и в начале Второй мировой войны.





Костел евангелическо-аугсбургской общины Бреста

Первая коллекция находилась в музее, созданном в 1938 году по инициативе подполковника Войска Польского Томаша Жука-Рыбицкого. В 1937 году он был переведен из Гродно в Брест-над-Бугом на должность начальника военного суда округа корпуса № IX польской армии. Будучи археологом-любителем, Жук-Рыбицкий руководил и лично участвовал в археологических раскопках на территории Брестской крепости в 1938 – 1939 годах.

Найденные материалы, а также изучение письменных источников по истории Бреста подтолкнули Жука-Рыбицкого к созданию «Музея крепости». В этом он нашел поддержку назначенного в 1938 году командующим округом корпуса № IX генерала Франтишка Клееберга.

В сентябрьской кампании 1939 года Т. Жук-Рыбицкий попал в немецкий плен и находился в офицерском лагере (офлаг) Х-А в Любице. В конце 1943 года был переведен в офлаг VI-B в Дюселе, где погиб 27 сентября 1944 года от авиабомбы союзников, сброшенной на офлаг. Находясь в немецком плену, он по памяти писал воспоминания, в которых говорится и о музее.

В Брест эти воспоминания попали благодаря сыну Томаша – Мечиславу Рыбицкому, который будучи участником всемирного съезда брестчан в 1994 году передал мемуары своего отца Брестской областной библиотеке имени М. Горького и городскому культурному объединению «Старый город».

В своих воспоминаниях Жук-Рыбицкий написал, что с согласия Клееберга под музей он получил две комнаты в помещении у Госпитальных (Холмских) ворот, где ранее находилась типография. Комнаты привели в порядок и в конце 1938 года здесь были размещены экспонаты.

Во второй главе своих воспоминаний «Начало музея старого Бреста» автор указал, какие экспонаты имелись в музее. Кроме археологических и иных артефактов, были представлены следующие предметы:

– стол, на котором был подписан брестский трактат 1917 – 1918 гг. между немецким генералом Гофманом и Троцким;

– две витрины от коменданта города с небольшим количеством военных австрийских, российских, немецких и польских наград и значков, а также некоторое количество малоценного нумизматического материала – медных российских и австрийских монет периода Первой мировой войны;

– два альбома бумажных денег периода мировой войны 1914 – 1918 гг., один из которых был подарен комендантом города генералом Рыбаком для «Музея крепости». Альбомы эти были аккуратно оформлены и имели ценные банкноты, такие как Грузинской и Азербайджанской республик, бумажные деньги польских городов и др.;

– из своего частного собрания подполковником были представлены три опубликованных письма гетманов Паца и Сапеги конца XVII века, касающихся Брестчины, пять разных печатей периода Мировой и польско-украинской войн, таких как печать австрийской жандармерии в Енджееве с последним двойным гербом наддунайской монархии, печать гмины войтовой (волостного правления) времен царской России, печать неопределенной украинской гмины с характерным трезубцем, фальшивая печать командира группы легионов польских, факсимиле подписи майора Дуниковского, шефа полевого суда командования группы Польских легионов, различное оружие, значительное количество серебряных, никелевых и медных австрийских, российских, немецких монет периода до Мировой войны для пополнения нумизматической коллекции музея, большое количество специальных банкнот периода Мировой войны (надо полагать, военных денег) для комплектования уже имеющегося собрания бонистики, личные австрийские награды Жука-Рыбицкого: «серебряная» медаль (сплав покрыт белой краской), две бронзовые медали за мужество, крест Кarlstruppenkreutz, коллекция польских пуговиц с 1914 по 1938 год, коллекция орлов на головной убор стрелецких легионов и Войска Польского, коллекция памятных медалей и т.д.

В заключение своих воспоминаний Томаш Жук-Рыбицкий пишет: «Это было скромное начало, но я имел надежду и уверенность, что скоро это дело будет развиваться. К сожалению, все было по-другому. Через музей прошла война. Что там могло сохраниться?»

Сегодня трудно установить, что стало с «Музеем крепости» Жука-Рыбицкого. Возможно, он в качестве трофея был захвачен немецкой армией в период с 17 по 22 сентября 1939 года, когда после ожесточенных боев немцы заняли крепость, или Красной Армией после ее вступления в Брест 22 сентября 1939 года? А может быть, экспонаты музея успели вывезти польские власти вскоре после начала войны?

Вторая коллекция связана с подготовкой к открытию краеведческого музея в Бресте в 1940 – 1941 годах.

После включения Западной Белоруссии в состав Советского Союза бывший центр Полесского воеводства Польши город Брест-над-Бугом стал именоваться просто Брест и с 4 декабря 1939 года являлся административным центром Брестской области.

Новая власть провела значительные политические, социально-экономические и культурные преобразования. В числе последних было открытие театров, кинотеатров, Домов культуры, библиотек и других подобных заведений. По принятой в Советском Союзе традиции в каждой области должен был функционировать краеведческий музей.

В плане развития народного хозяйства БССР на 1940 год особое внимание уделялось Западной Белоруссии. В том числе предусматривалось открытие музеев в областных и районных городах. В Белостоке, Бресте и Пинске намечалась организация историко-революционных музеев. Решение об открытии такого музея (краеведческого) было принято Брестским областным исполнительным комитетом в 1940 году. Во главе музея была назначена приехавшая с мужем из Ленинграда Наталья Митрофановна Калашникова, опытный музейный работник (в послевоенные годы она долгое время работала в Брестском областном краеведческом музее).

Под помещение для областного историко-революционного музея было выделено национализированное культовое здание костела евангелическо-аугсбургской общины Бреста, построенное в 1938 году на деньги прихожан, собранные по всей Польши. Располагалось оно на углу улиц Костюшко (ныне улица Гоголя) и Зыгмунтовской (ныне улица Карла Маркса) по адресу: Зыгмунтовская, 35. Здание было построено в модном в 1930 годы архитектурном стиле конструктивизма по проекту известного польского архитектора Юзефа Бараньского.

Для формирования фондов музея привлекли областной отдел народного образования. Во все районы Брестской области 26 февраля 1941 года было разослано письмо, в котором дирекция музея просила передавать музею различные экспонаты. В письме, в частности, говорилось: «В Бресте создается областной музей. Музею нужны экспонаты: документы, листовки, знамена, картины, книги, рукописи, фотоснимки, гравюры и т.п. Об этом мы просим широко поставить в известность работников районо. Всех учителей и политпросветработников района на совещаниях или через специальные указания инспекторам и учителям. Надеемся также Вы поможете нам выявить среди учителей и граждан района людей, которые, будучи любителями в собирании музейных ценностей… смогли бы постоянно держать с нами связь, сообщать о своей работе, полезной для музея».

Благодаря помощи населения и особенно учителей, историков и краеведов удалось собрать различные экспонаты, в основном этнографического характера. Современные исследователи истории музейного дела в Бресте не имеют описи этой коллекции, но, несомненно, в этом собрании имелись и многие достаточно ценные предметы. Ведь в Брестской области, как и по всей Западной Белоруссии, в музеи передавались конфискованные из помещичьих имений и квартир богатых горожан ценные произведения живописи и графики, фарфор, старинная мебель, нумизматические коллекции, старопечатные издания.

К большому сожалению, музей в Бресте не был открыт. В Государственном архиве Брестской области хранятся два документа, касающиеся судьбы данного краеведческого музея в годы Великой Отечественной войны. Первый – это «Справка комиссии Брестского городского управления о состоянии здания евангелистской церкви», датированный 13 октября 1941 года. В справке говорится: «13 октября 1941 г. комиссия работников городского управления г. Брест-Литовска в составе господ Корицкого Анатолия, Родзевич Евгении и Волошика Ежи установила, что евангелистская церковь по ул. Зыгмунтовской, 35, испльзовавшаяся советами как музей, сейчас занята немцами и закрыта. На церковном кладбище находятся свезенные сюда строительные материалы – очевидно, для ремонта храма.

В связи с вышесказанным комиссия не смогла попасть внутрь для осмотра и возможной оценки находящегося там после музея инвентаря».

Второй документ – письмо служащего Брестского городского управления начальнику торгово-промышленного отдела от 18 августа 1942 года. В письме сообщается, что опись движимого имущества в музее по улице Зыгмунтовской, 35 произвести невозможно, так как здание заняла армия и устроила там молитвенный дом (кирху) для армии. Предметы и инвентарь, находившиеся в здании, были использованы для нужд кирхи и стали собственностью армии.

Таким образом, коллекция, собранная в Брестском областном историко-революционном музее накануне Великой Отечественной войны, была утрачена в годы войны. Разыскать ее сейчас не представляется возможным. Хотя, не исключено, что в немецких архивах сохранились какие-то следы о работе протестантских церквей для немецких солдат в Бресте в годы оккупации.

Александр Баюра,

кандидат исторических наук, г. Брест