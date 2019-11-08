ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские таможенники один за другим изъяли четыре автомобиля Opel с перебитыми VIN-номерами

09.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Машины упорно, на протяжении октября и ноября пытались ввезти из Польши через пункт «Варшавский мост». Таможенники упорно изымали их, вызывали экспертов. К сегодняшнему дню накопилось четыре автомобиля с измененными VIN-номерами. Жители Брестской и Гомельской областей, которые ввозили эти машины, теперь ждут суда.


В ГТК сообщили, что машины следовали по «зеленому» коридору. На кузовах автомобилей 1998—2000 годов выпуска были замечены признаки видоизменения идентификационных номеров. Информация подтвердилась в результате экспертизы.





В отношении людей, ввозивших машины, начаты административные процессы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП («Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне определенных законодательством мест или в неустановленное время»).

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Машины упорно, на протяжении октября и ноября пытались ввезти из Польши через пункт «Варшавский мост». Таможенники упорно изымали их, вызывали экспертов. К...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь нельзя ввозить свинину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика