Брестские таможенники один за другим изъяли четыре автомобиля Opel с перебитыми VIN-номерами

Источник материала: Виртуальный Брест

Машины упорно, на протяжении октября и ноября пытались ввезти из Польши через пункт «Варшавский мост». Таможенники упорно изымали их, вызывали экспертов. К сегодняшнему дню накопилось четыре автомобиля с измененными VIN-номерами. Жители Брестской и Гомельской областей, которые ввозили эти машины, теперь ждут суда.





В ГТК сообщили, что машины следовали по «зеленому» коридору. На кузовах автомобилей 1998—2000 годов выпуска были замечены признаки видоизменения идентификационных номеров. Информация подтвердилась в результате экспертизы.

















В отношении людей, ввозивших машины, начаты административные процессы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП («Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне определенных законодательством мест или в неустановленное время»).