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Кассы самообслуживания появились еще в одной торговой сети в Минске

09.11.2019 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске торговые сети продолжают открывать кассы самообслуживания. В конце сентября они появились в «Гиппо» в Серебрянке в Минске, а теперь — в «Соседях» в торговом центре «Рига» в столице. О планах установить такие кассы заявили также в «Грине».


Кассы самообслуживания в «Соседях» работают на трех языках — белорусском, русском и английском. Расплатиться карточкой, а также смартфоном или умными часами.

В торговой сети еще в 2016 году заявляли, что в магазинах собираются устанавливать кассы самообслуживания. «В Литве, например, некоторые сети уже их используют, — говорили представители торговой сети. — И мы хотим начать их внедрение в Беларуси». Но уточняли, что это будет небыстрый процесс.


В магазинах «Грин» также планируют запустить и первые кассы самообслуживания в своих магазинах. Ожидается, что они заработают в первом квартале следующего года в тестовом режиме.

Напомним, в октябре 2018 год в минской Новой Боровой открылся первый в СНГ магазин без кассиров и продавцов, где продавались товары для животных. Однако не проработав и полугода, он закрылся.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске торговые сети продолжают открывать кассы самообслуживания. В конце сентября они появились в «Гиппо» в Серебрянке в Минске, а теперь - в «Соседях» в...
 
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