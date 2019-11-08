|
Кассы самообслуживания появились еще в одной торговой сети в Минске
Источник материала: Tut.by
В Минске торговые сети продолжают открывать кассы самообслуживания. В конце сентября они
Кассы самообслуживания в «Соседях» работают на трех языках — белорусском, русском и английском. Расплатиться карточкой, а также смартфоном или умными часами.
В торговой сети еще в 2016 году
В магазинах «Грин» также
Напомним, в октябре 2018 год в минской Новой Боровой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске торговые сети продолжают открывать кассы самообслуживания. В конце сентября они появились в «Гиппо» в Серебрянке в Минске, а теперь - в «Соседях» в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)