Брестские таможенники пресекли ввоз автомобилей с «битыми» VIN-номерами

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза четырех легковых автомобилей Opel с видоизмененными VIN-номерами.

По информации ГТК, в октябре-ноябре 2019 года транспортные средства пытались ввезти граждане Беларуси из Польши через пункт таможенного оформления «Варшавский мост». При пересечении границы автомобили следовали по зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров для личного пользования, не подлежащих декларированию.

Во время таможенного контроля на кузовах автомобилей были обнаружены явные признаки видоизменения идентификационных номеров, предусмотренных заводом-изготовителем. Эта информация подтвердилась в результате проведенной экспертизы.

В отношении граждан, ввозивших автомобили, начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Беларуси. Четыре автомобиля 1998-2000 годов выпуска изъяты до решения суда.