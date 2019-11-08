Киноосень в Минске: назван обладатель Гран-при фестиваля «Листопад»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Листопад» . На церемонии закрытия в кинотеатре «Москва» объявили имена лауреатов, среди них – обладатель спецприза телерадиокомпании «МИР». С подробностями корреспондент Денис Кошелев.



Это уже традиция, которой больше четверти века. Первые дни ноября Минск живет одним кино. В этот раз – ленты из пятидесяти стран, знакомство с кинематографом Судана и Сенегала, картины из лонг-листа премии «Оскар». В кинотеатре «Москва» настало время подвести итоги.

Кшиштоф Занусси – и главная приглашенная звезда кинофорума, и член жюри, и лауреат. Получил спецприз президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». А спецприз главы государства «За гуманизм и духовность в кино» в этот раз отправится в Китай. Награду вручили Хуан Хуану, молодому режиссеру и сценаристу фильма «Ушу- сирота».

Со сцены кинотеатра едва ли ни каждую минуту уносили увесистые призы. Более двадцати наград. Свою вручила и Межгосударственная телерадиокомпания «МИР». Спецприз «Язык кино – язык взаимопонимания» в этот раз останется в Беларуси. Экшн-камеру и диплом получил режиссер-документалист Виктор Аслюк. За фильм «Обход».

«Когда оценивают на фестивалях, кроме того, что это приятно, это еще иногда и поддерживает», – отметил Аслюк.

«Документалистика, как сказал один из председателей жюри, – такой неблагодарный труд: ни популярности, ни денег. Но от этого он весомей. Это тот вклад, который останется в веках. И наши потомки будут судить о нас, просматривая именно документальное кино», – заявил директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимир Перцов.

В этом году жюри фестиваля было интернациональным: Беларусь, Куба, Россия, Нидерланды, Швеция. Уже состоявшиеся мэтры. Ленты смотрели и оценивали как на утренних кинопоказах, так и вечерних. Шутят: каждый немного тянул одеяло на себя. В итоге из субъективных точек зрения получилась объективная картина.

«Каждый день мы смотрели фильмы. Это было очень тяжело. По главным победителям мы спорили до ночи, более семи часов. Но в итоге пришли к компромиссу», – рассказал член жюри фестиваля Карлос Кинтела (Куба).



Гран-при «Золото Листопада» получил украинский режиссер Валентин Васянович. Награда за фильм «Атлантида». Кино – антиутопия. О войне и ее последствиях для обычных людей.

Всего в этом году киноэксперты форума просмотрели около 200 работ. И вместе с ними такое разное мировое кино смотрел белорусский зритель.



Несмотря на то, что 26-й кинофестиваль официально и торжественно завершен, «Листопад» еще немного пошумит. До понедельника во многих минских кинотеатрах еще раз покажут ленты лауреатов этого года, а также некоторые внеконкурсные работы.



В этом году кинофорум был посвящен белорусскому кино. Ему исполняется 95 лет.