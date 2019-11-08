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Киноосень в Минске: назван обладатель Гран-при фестиваля «Листопад»
09.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске завершился
«Когда оценивают на фестивалях, кроме того, что это приятно, это еще иногда и поддерживает», – отметил Аслюк.
«Документалистика, как сказал один из председателей жюри, – такой неблагодарный труд: ни популярности, ни денег. Но от этого он весомей. Это тот вклад, который останется в веках. И наши потомки будут судить о нас, просматривая именно документальное кино», – заявил директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимир Перцов.
В этом году жюри фестиваля было интернациональным: Беларусь, Куба, Россия, Нидерланды, Швеция. Уже состоявшиеся мэтры. Ленты смотрели и оценивали как на утренних кинопоказах, так и вечерних. Шутят: каждый немного тянул одеяло на себя. В итоге из субъективных точек зрения получилась объективная картина.
«Каждый день мы смотрели фильмы. Это было очень тяжело. По главным победителям мы спорили до ночи, более семи часов. Но в итоге пришли к компромиссу», – рассказал член жюри фестиваля Карлос Кинтела (Куба).
Всего в этом году киноэксперты форума просмотрели около 200 работ. И вместе с ними такое разное мировое кино смотрел белорусский зритель.
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