В Минске стартовал Кубок Президентского спортивного клуба

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Короли льда. В Минске стартовал международный хоккейный турнир среди юношеских сборных – Кубок Президентского спортивного клуба, передает телеканал «МИР 24».



За главный приз сражаются четыре команды – Беларуси, Латвии, России и Словакии. Соревнования проходят в 13-й раз. Чаще всего в них побеждали россияне – восемь золотых медалей.

«В Минске хорошие условия для принятия турниров, чтобы команды высокого уровня приезжали сюда. Более того, они сами хотят сюда ехать. Мы выбираем, кто приедет. В данном турнире традиционно участвуют россияне. И это один из немногих турниров, где белорусская сборная сражается с российской», – рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

Уже завершились матчи первого тура. Так, Россия обыграла Латвию со счетом 6:1. А Беларусь уступили Словакии – 3:4.