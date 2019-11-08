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В Минске стартовал Кубок Президентского спортивного клуба
09.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Короли льда. В Минске стартовал международный хоккейный турнир среди юношеских сборных – Кубок Президентского спортивного клуба, передает телеканал «МИР 24».
Уже завершились матчи первого тура. Так, Россия обыграла Латвию со счетом 6:1. А Беларусь уступили Словакии – 3:4.
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За главный приз сражаются четыре команды – Беларуси, Латвии, России и Словакии.
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