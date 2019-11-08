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В Минске стартовал Кубок Президентского спортивного клуба

09.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Короли льда. В Минске стартовал международный хоккейный турнир среди юношеских сборных – Кубок Президентского спортивного клуба, передает телеканал «МИР 24».

За главный приз сражаются четыре команды – Беларуси, Латвии, России и Словакии. Соревнования проходят в 13-й раз. Чаще всего в них побеждали россияне – восемь золотых медалей.

«В Минске хорошие условия для принятия турниров, чтобы команды высокого уровня приезжали сюда. Более того, они сами хотят сюда ехать. Мы выбираем, кто приедет. В данном турнире традиционно участвуют россияне. И это один из немногих турниров, где белорусская сборная сражается с российской», – рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

Уже завершились матчи первого тура. Так, Россия обыграла Латвию со счетом 6:1. А Беларусь уступили Словакии – 3:4.



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Теги: Минск
 
 
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За главный приз сражаются четыре команды – Беларуси, Латвии, России и Словакии.
 
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