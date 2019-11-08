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Лось стал причиной ДТП в Шумилинском районе

09.11.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лось внезапно выскочил на дорогу, и внего врезался 48-летний водитель Renault Megane. Мужчина в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.

Авария произошла 8 ноября около 20.00 на дороге Р20 (Витебск-Полоцк-граница Латвии) вблизи дернвни Ужлятино Шумилинского района.

48-летний житель Шумилино за рулем Renault Megane врезался во внезапно выскочившего на проезжую часть лося. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек — это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить. Ни в коем случае не надо сигналить — это еще больше напугает животное, результат может быть непредсказуемым. Нужно максимально снизить скорость — до километров 10 — 15 в час, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу, нежели пытаться его на скорости объехать — есть вероятность, что оно попадет вам на капот.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
 
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