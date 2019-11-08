Источник материала: Ежедневник





Первенство среди врачей-иностранцев, которые работают в Польше, занимают украинцы. На втором месте идут белорусы.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Польши Юзефа Щурек-Желязко в ответе на запрос депутата сейма Павла Пудловского.

Заместитель министра здравоохранения Польши сообщила, что в стране наблюдается нехватка персонала, именно поэтому ведомство работает над упрощением правил приема иностранных медиков на работу в Польше.

По данным Щурек-Желязко, в Польше первенство среди иностранцев с правом заниматься медицинской или стоматологической деятельностью занимают украинцы — 470 специалистов. Белорусские врачи на втором месте — 231 человек. Затем идет Германия (137 врачей), Россия (62 специалиста), Литва (57), Сирия (47 человек), США (43 врача), Швеция (42 специалиста) и Чехия (39 человек).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Польше работает более двухсот белорусских врачей Первенство среди врачей-иностранцев, которые работают в Польше, занимают украинцы. На втором месте идут белорусы.

Она также отметила, что по состоянию на 31 октября 2019 года право заниматься медицинской или стоматологической деятельностью было выдано 16 431 иностранцу. В это число входят не только врачи, но и средний и младший персонал, пишет