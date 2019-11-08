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Режиссёр «Острова проклятых» Мартин Скорсезе: почему фильмы Marvel нельзя называть искусством

09.11.2019 13:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американский писатель и режиссер Мартин Скорсезе, который снял фильмы «Остров проклятых», «Отступники» и «Славные парни», написал авторскую колонку для The New York Times под заголовком «Я сказал, что фильмы Marvel – это не кино. Дайте мне объяснить». Несложно догадаться, что Скорсезе порассуждал над тем, почему нельзя считать фильмы киновселенной Marvel искусством. Мы приводим краткую суть его доводов. 

«Для меня и для режиссеров, которых я полюбил и уважал, для моих друзей, которые начали снимать фильмы примерно в то же время, что и я, кино было об откровении – эстетическом, эмоциональном и духовном откровении. Речь шла о персонажах – людских странностях и их противоречивой, а иногда и парадоксальной природе. О том, как они могут причинять друг другу боль, любить друг друга и внезапно сталкиваться лицом к лицу с собой. Его суть [кино] заключалась в столкновении с неизвестным на экране и в жизни, которую кино драматизирует и интерпретирует, в расширении понимания того, чем может быть искусство», – заявил режиссер.

Скорсезе считает, что ныне популярные киноленты Marvel – это продукт масс-маркета, единственная цель авторов которого – попасть на большие экраны, зарабатывать деньги – и никакого искусства. Кинотеатры переполнены проектами франшиз, и это далеко не вопрос спроса и предложения: «Если бесконечного долго продавать людям только одну вещь, конечно, они захотят, чтобы ее стало больше». Потребители поощряют распространение блокбастеров, а творцам приходится перебираться на стриминговые платформы вроде Netflix или iTunes.

«За последние 20 лет, как нам всем известно, кинобизнес изменился по всем направлениям. Но самое зловещее изменение произошло незаметно и под покровом ночи: постепенное, но неуклонное устранение всякого риска. Сегодня многие фильмы делаются нарочито идеальными, для немедленного потребления. Над многими из них работают команды талантливых людей. И вместе с тем им не хватает важного элемента любого кино: объединяющего видения отдельного, конкретного художника. Потому что отдельный художник – самый рискованный фактор из всех возможных. <...>

К сожалению, сейчас ситуация такова, что теперь нам остались лишь две отдельные области: во всем мире это аудиовизуальные развлечения и кино. Они по-прежнему время от времени пересекаются, но не так часто, как раньше. И я боюсь, что финансовое доминирование одной области нацелено на то, чтобы изолировать и даже умалить существование другой. А для тех, кто в настоящий момент только начинает снимать кино, ситуация [на рынке] жестока и негостеприимна для искусства. И сам факт написания этого текста наполняет меня чудовищной грустью», – резюмировал Мартин Скорсезе. 

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Американский писатель и режиссер Мартин Скорсезе, который снял фильмы «Остров проклятых», «Отступники» и «Славные парни», написал авторскую колонку для The New York...
 
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