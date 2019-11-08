Субботнюю прямую линию с жителями области провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

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Из 20 звонков, поступивших на прямую линию, более половины касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница Лиды обеспокоена тем, как содержится подъезд в доме №23 по улице Машерова, где она проживает. По ее словам, коммунальные службы несвоевременно проводят уборку. В подъезде до сих пор не вымыты окна. Она также рассказала, что возле дома №19 по этой же улице образовалась куча из веток, листьев и мусора. Игорь Попов связался с Лидским райисполкомом. Меры будут приняты оперативно.





Аналогично жители областного центра жаловались на работу коммунальных служб. Так, по словам звонивших, во дворе дома №11 по улице Стефана Батория долго не вывозят листву, по улице Кстинской, 25 возле контейнерной площадки скопилось много крупногабаритных отходов, у дома №39 по улице 17 Сентября необходим ямочный ремонт дороги, в доме №35 по улице Врублевского текут панельные стыки. Все обращения взяты на контроль, проблемы постараются решить в ближайшее время.





Среди других актуальных для населения региона вопросов – ремонт дорог. По мнению жителя Свислочского района, необходимо асфальтирование дороги Новый Двор – Корнадь. Дорожные службы поддерживают гравийку в надлежащем состоянии, но большегрузные машины ее разбивают. Поэтому и необходимо асфальтирование. Как пояснил Игорь Попов, решить данный вопрос в одночасье не получится. Чтобы заасфальтировать 10 километров дороги, потребуется немало финансовых средств. В целом, в регионе ремонт дорог ведется согласно графику. Очередность устанавливается исходя из интенсивности движения, степени изношенности полотна и других факторов.





Поднятые во время прямой линии вопросы адресованы соответствующим службам для выяснения ситуации на местах и принятия решений.