Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 9 ноября, народная артистка СССР, легендарная композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей.

Президент поздравил артистку и отметил, что ее творчество о Беларуси, стало настоящим шедевром и известно далеко за пределами наших стран.

Лукашенко подчеркнул, что творчество Пахмутовой «определяет истинный смысл традиционных ценностей».

Известность Пахмутовой принесли не только песни, которые исполняли выдающиеся артисты. Такие как, Зыкина, Кобзон, Лещенко, Магомаев, Пьеха, а также музыка к фильмам, которые стали легендой.

«Три тополя на Плющихе», «Девчата», «Жили были старик со старухой».

Также ее перу принадлежат мелодии "Птица счастья", "Надежда", "Старый клен", "Как молоды мы были", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Нежность", "Ты моя мелодия", "Трус не играет в хоккей".

Александр Лукашенко в своем поздравлении пожелал все, что нужно человеку в любом возрасте: крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и новых свершений.