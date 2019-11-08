Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси всего две школы с польским языком обучения. Одна находится в Гродно, вторая наша средняя школа №8.

По случаю праздника собрались не только учителя, ученики, родители, выпускники, но и много уважаемых гостей.

Поздравить директора школы Галину Булай приехали Михаил Ситько (председатель Волковысского райисполкома), Мечислав Лысый (председатель ОО «Союз поляков Беларуси»),Виталий Новицкий (председатель районного Совета депутатов), а также представители Гродненского управления образования, Волковысского отдела образования, районного объединения профсоюзов и директора других школ.

Большая делегация прибыла и с польской стороны.

Ярослав Ксёнжек(генеральный Консул Республики Польша в Гродно), представители польской отрасли образования, общественных объединений, партнерских городов — Михалово и Седльце.

Весь вечер не стихали поздравления и пожелания школе и коллективу.

Со всех сторон звучала речь на белорусском, польском и русском языке.

Ученики школы и гости приготовили увлекательный концерт.

Лучшим работникам были вручены грамоты и дипломы, всем гостям вручили подарки.

Польская школа остается востребованной на протяжении многих лет.

Родители выбирают ее своим детям не только из-за возможности хорошо знать польский язык, традиции, а также чтобы иметь возможность поступать в польский ВУЗ.