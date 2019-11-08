Как Белстат получает данные айтишников с высокими зарплатами

поговорила с начальником главного управления статистики труда Национального статистического комитета Ириной Бондаренко. Как считает комитет среднюю зарплату и, главное, зачем ведет эту статистику, если большинство белорусов зарабатывают меньше среднего показателя по стране? Об этом корреспондент агентства «Минск-Новости»с начальником главного управления статистики труда Национального статистического комитета





Согласно данным Белстата, в сентябре 2019-го номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси составила 1 108,5 рубля, работников Минска — 1 516,20 рубля.

Конфиденциальность гарантируется

Отправляясь на интервью, предполагала: Белстат собирает в организациях списки, где написано следующее: «Компания такая-то, зарплата сотрудников: Иванов — 1 100 рублей, Петров — 600 рублей». Действительность оказалась куда прозаичнее: крупные и средние организации ежемесячно заполняют форму государственной статистической отчетности. У респондентов есть личный кабинет на сайте комитета и ключ к нему. Ирина Валерьевна показывает форму отчета. В него вносят информацию о количестве работников, а также принятых и уволенных, данные о фонде заработной платы.





— Чтобы посчитать среднюю зарплату, начисленный фонд заработной платы делится на численность всех работников, — поясняет И. Бондаренко.





Крупные и средние организации заполняют отчет ежемесячно, малые (от 15 до 100 работников) — ежегодно. Раз в год выборочно данные по труду предоставляют микроорганизации (до 15 работников). То, что зарабатывают ИП, статистическим комитетом не учитывается, так как они получают доход, которым распоряжаются по своему усмотрению: направляют на погашение расходов, вкладывают в развитие бизнеса или тратят на себя.





Ирина распечатывает и показывает форму отчета по труду. Видим, что в него вносится информация о численности работников, численности принятых и уволенных, информация о фонде заработной платы.





— Выходит, вы получаете важную экономическую информацию об организации. Если вам скажут, то кому вы обязаны ее передать —суду, Следственному комитету, налоговой?













— Никому. Это международный принцип статистики. В национальном законе о госстатистике имеется статья об обеспечении конфиденциальности первичных данных. Никто — ни налоговая, ни суд — не в праве у нас запросить сведения об отдельном респонденте.

Уборщицу из IT-компании посчитают как работника сферы информационных технологий

Когда Белстат считает средние зарплаты по видам экономической деятельности (зарплату в сфере строительства, здравоохранения, образования и так далее), то учитывает не профессию конкретного человека, а то, чем занимается сама организация. Если человек относится к обслуживающему персоналу в IT-компании, его отнесут к работникам сферы информационных технологий.





— Здесь есть свои моменты и сложности. Уборщица из IT-компании относится к обслуживающему персоналу. При сборе информации по видам экономической деятельности значение имеет не то, кем работает человек или на какой должности находится, а то, к какой сфере относится его организация. Но если у IT-компании есть свой образовательный центр, всех его работников мы посчитаем как трудящихся в сфере образования, — говорит И. Бондаренко. — Учет заработной платы по профессиям очень трудоемкий. Мы его проводим выборочным методом два раза в пять лет.





— Люди возмущаются: средние зарплаты, которые показывает Белстат, гораздо выше того, что они получают. Что вы им ответите?





— У нас постоянно спрашивают: «Где вы находите такие высокие цифры? Мы зарабатываем меньше». Однако абсолютно неправильно сравнивать свою зарплату со средней по стране. Даже по регионам размер зарплаты отличается, в Минске она стабильно выше. У всех также разные квалификация и стаж. Кто-то более высокооплачиваемый специалист, кто-то — менее. Есть высоко- и низкорентабельные предприятия. Для расчета среднего показателя используем данные по зарплатам всех работников: и уборщиц, и руководителей. Казалось бы, в IT-сфере высокие зарплаты. Но даже айтишники говорят: «Мы столько не получаем! Где вы видели у нас такие высокие зарплаты?» Другие удивляются: «Как-то мало». Для расчета используем международные стандарты: считаем так, как во всем мире.





— Почему зарплаты так растут летом и перед Новым годом?





— Зарплата — сезонный показатель. При расчете средней зарплаты учитываются отпускные, оплаты стимулирующего и компенсирующего характера — премии, компенсации. Летом больше людей уходит в отпуск, их отпускные отражаются в средней зарплате. К Новому году люди получают годовые бонусы. Есть премии, приуроченные к профессиональным праздникам — Дню учителя, Дню строителя, Дню нефтяника. Если вы будете мониторить зарплату по видам экономической деятельности, то заметите: после профессиональных праздников зарплата у некоторых повышается. В здравоохранении мы видим, что в августе на работу устраиваются интерны. Они приходят на голый оклад, поэтому в конце лета средние зарплаты в здравоохранении проседают.









— Для чего используются данные о средних зарплатах, если не для того, чтобы каждый работник сравнил общую цифру с той, которую он получает?





— Эти данные используют для анализа и прогнозирования социально-экономической ситуации в стране. На основании средней зарплаты и индекса потребительских цен рассчитывают реальную зарплату, которая сопоставляется с производительностью труда. Этот показатель также используют для установления размеров пенсий, пособия по уходу за ребенком и других выплат. Бывает, гражданину не могут назначить пенсию, потому что данные о его заработках не были сданы организацией в архив. В этом случае используют данные Белстата о средней зарплате в отрасли. Или же речь идет о назначении алиментов. Если по какой-то причине невозможно выяснить доход родителя, суд ориентируется на показатель средней зарплаты по республике, — поясняет И. Бондаренко.





Каждый месяц Белстат рассчитывает среднюю начисленную зарплату по стране, дважды в год — медианную и модальную. Раз в год сравнивают среднюю зарплату мужчин и женщин.









Средняя зарплата отражает заработную плату всех работников всех организаций страны, а не каждого отдельного работника.

Медианная показывает сумму, больше которой зарабатывают 50 % трудящихся и ниже которой получают остальные 50 %. Если в организации 5 человек имеют в месяц 1 200, 900, 600, 500, 400 рублей, то их средняя зарплата составит 760 рублей, а медианная — 600 рублей (половина работников получает больше 600 рублей, остальные — меньше).

Модальная характеризует зарплату в интервале и показывает, сколько трудящихся получают 300–400 рублей, 500–600 рублей в месяц и так далее. Медианная зарплата практически всегда процентов на 25 меньше, чем средняя, модальная — меньше медианной. Это общемировая практика. Медианная и модальная зарплаты используются для оценки расслоения общества по доходам, для научных исследований.

Децильный коэффициент дифференциации показывает, во сколько раз минимальный уровень заработной платы десяти процентов самых высокооплачиваемых работников превышает максимальный уровень заработной платы десяти процентов самых низкооплачиваемых работников предприятий. Он показывает расслоение общества. Чем меньше разрыв, тем меньше расслоение. У нас этот показатель составляет 4,2, это немного.

За искажение информации в отчете предусмотрена ответственность

У организаций не спрашивают об их желании — они обязаны представлять заполненные формы государственной статистической отчетности. За непредоставление организациями заполненных форм государственной статистической отчетности предусмотрена административная ответственность, равно как и за подачу неверных данных. Если данные искажены умышленно, виновных могут привлечь и к уголовной ответственности.





Электронная форма отчета, которую используют практически все респонденты, предполагает контроль арифметических и логических ошибок.





— Если респондент при введении данных допустил арифметическую ошибку, система не позволит ему отправить отчет. Мы также сами их проверяем. Если цифры смущают, связываемся с организацией для уточнения. Практически всегда ошибки сопряжены с невнимательностью. Каждый месяц до 12-го числа респонденты должны заполнить отчет. До 24-го числа, когда данные уже появятся на сайте, у нас есть время на проверку и анализ предоставленных цифр, — говорит представитель Белстата.





Именно по этой причине Белстат, который обещает абсолютную анонимность респондентам, требует детальную информацию: полное название юридического лица, фактический адрес нахождения, контакты. Все это поможет работникам комитета связаться с организацией в случае выявления ошибки.





— Почему Белстат показывает, что средняя зарплата в конкретном регионе превышает 800 рублей, а люди говорят: «У нас больше 400 рублей не выходит»?





— Потому что они говорят о своих зарплатах. Вот есть градообразующее предприятие, на котором работает большинство жителей небольшого города. А есть люди, которые в этом же городе работают продавцами в магазинах. За счет крупного прибыльного предприятия средняя зарплата по региону может быть высокой.





Фото Сергея Пожоги







