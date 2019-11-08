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Отец основателя WikiLeaks опасается, что его сын может умереть в британской тюрьме

09.11.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джон Шиптон обеспокоен, что его сын Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме в Великобритании, сообщает газета The Daily Mail.

"Джулиан может умереть в тюрьме после девяти лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях", - заявил Шиптон, беседуя с журналистами в Женеве.

"Это не мучительное огорчение отца, это просто факт", - добавил он.

Такое заявление отец Ассанжа сделал спустя два дня после того, как он посетил сына в британской тюрьме, пишет interfax.by

В начале ноября специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер выражал опасения за жизнь Ассанжа, связанные с "недвусмысленным пренебрежением его правами и достоинством". Согласно его заявлению, при обследовании в мае этого года у Ассанжа были заметны "симптомы типичные для длительных психологических пыток".


Мельцер указал на необходимость перевести Ассанжа в медицинский блок при центре содержания, а также заявил, что хотя делом Ассанжа занимается "одно из самых могущественных правительств мира", его доступ к документам и юридическим услугам серьезно затруднен.

Он также рекомендовал отказаться от возможной экстрадиции Ассанжа в США и освободить его из-под стражи.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там около семи лет.

В начале мая суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, пройдут в феврале 2020 года. К этому моменту заключение Ассанжа в Великобритании еще не завершится.
 
 
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Джон Шиптон обеспокоен, что его сын Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме в Великобритании, сообщает газета The Daily Mail.
 
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