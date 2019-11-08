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Дуэт Синицина-Кацалапов выиграли китайский Гран-при по фигурному катанию
Источник материала: Партизан
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на четвертом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
EPA/ANTONIO BAT
По итогам двух программ российский дуэт получил 209,90 балла.
Российский дуэт впервые победил в карьере на этапах Гран-при, в сезоне-2017/18 Синицина и Кацалапов дважды становились третьими, годом позже - дважды вторыми, в финале серии прошлого сезона они также заняли второе место.
Второе место в Китае заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), третье - канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (190,74).
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на четвертом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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