Дуэт Синицина-Кацалапов выиграли китайский Гран-при по фигурному катанию



EPA/ANTONIO BAT





По итогам двух программ российский дуэт получил 209,90 балла.





Российский дуэт впервые победил в карьере на этапах Гран-при, в сезоне-2017/18 Синицина и Кацалапов дважды становились третьими, годом позже - дважды вторыми, в финале серии прошлого сезона они также заняли второе место.

Второе место в Китае заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), третье - канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (190,74).







