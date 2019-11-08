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Несколько автомобилей столкнулись на дороге Минск-Брест
09.11.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Серьезное ДТП произошло сегодня днем на автодороге Минск-Брест в районе реки Птичь.
Видео последствий аварии опубликовано в группе ЧП-Беларусь. Повреждения получило несколько автомобилей. Грузовой фургон улетел в кювет и перевернулся.
Об обстоятельствах ДТП пока не сообщалось.
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