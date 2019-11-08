Несколько автомобилей столкнулись на дороге Минск-Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на автодороге Минск-Брест в районе реки Птичь.





Видео последствий аварии опубликовано в группе ЧП-Беларусь. Повреждения получило несколько автомобилей. Грузовой фургон улетел в кювет и перевернулся.

Об обстоятельствах ДТП пока не сообщалось.