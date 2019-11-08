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Прогноз погоды на 10 ноября: дожди и до +16°С
09.11.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Завтра в Беларуси прогнозируются примерно такие же погодные условия, как и сегодня — будет достаточно тепло для этого времени года и дождливо.
Столбики термометров в ночные часы будут колебаться в диапазоне +6…+12°С, а днем синоптики обещают +8…+14°С. По юго-восточным районам дойдет до +16°С.
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Завтра в Беларуси прогнозируются примерно такие же погодные условия, как и сегодня — будет достаточно тепло для этого времени года и дождливо. В...
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