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Прогноз погоды на 10 ноября: дожди и до +16°С

09.11.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Завтра в Беларуси прогнозируются примерно такие же погодные условия, как и сегодня — будет достаточно тепло для этого времени года и дождливо.

Прогноз погоды на 10 ноября: дожди и до +16°С


В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали, что будет облачная погода. Местами, а днем на большей части западной половины Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер — юго-восточный, южный умеренный, днем по востоку порывистый.

Прогноз погоды на 10 ноября: дожди и до +16°С

Столбики термометров в ночные часы будут колебаться в диапазоне +6…+12°С, а днем синоптики обещают +8…+14°С. По юго-восточным районам дойдет до +16°С.

 
 
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  Завтра в Беларуси прогнозируются примерно такие же погодные условия, как и сегодня — будет достаточно тепло для этого времени года и дождливо. В...
 
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