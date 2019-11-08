Прогноз погоды на 10 ноября: дожди и до +16°С

Источник материала: Виртуальный Брест

Завтра в Беларуси прогнозируются примерно такие же погодные условия, как и сегодня — будет достаточно тепло для этого времени года и дождливо.









В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали , что будет облачная погода. Местами, а днем на большей части западной половины Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер — юго-восточный, южный умеренный, днем по востоку порывистый.





Столбики термометров в ночные часы будут колебаться в диапазоне +6…+12°С, а днем синоптики обещают +8…+14°С. По юго-восточным районам дойдет до +16°С.