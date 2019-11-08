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Открывая миру Беларусь. С 10 ноября начинает действовать объединённая безвизовая зона «Гродно – Брест»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый этап в туристической жизни страны. Безвизовые зоны Гродно и Бреста уже 10 ноября станут единым целым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вступает в силу соответствующий Указ Президента. Он увеличивает и срок пребывания иностранцев – до 15 суток для граждан 73 государств.
С гостями на одном языке – ведь по безвизу в этот апарт-отель едут сотни туристов: от Китая до стран Африки и Латинской Америки. Супруги Филипп и Майя Филяр из польского Вроцлава.
Купили билеты на концерт в Литву, но решили по пути заглянуть в Гродно, посетить театр, художественные галереи и кофейни. Так сказать, распробовать белорусский безвиз, о котором так много слышали.
Филип и Майя Филяр, туристы (Польша):
Высокая оценка от супругов – гостиничному сервису. Ещё бы! За три года безвиза в Гродно открылось 8 гостиниц и хостелов, ещё 5 вот-вот начнут работу, ведь поток иностранцев растёт.
Этот год стал прорывным по медицинскому туризму. Например, литовка Янина Катковска из Вильнюса в санаторий под Гродно без визы в паспорте приезжает уже второй раз. Полгода назад по совету знакомой попробовала белорусские углекислые ванны и карбокситерапию, в этот раз вернулась с двумя подругами.
Янина Катковска, турист (Литва):
Виталий Войтов, главный врач санатория профсоюзов «Неман-72»:
Срок пребывания туристов увеличивается – это лучшая оценка белорусского гостеприимства. К тому же, плюс для экономики.
Только в самом Гродно открылись десятки кафе, ресторанов и объектов сервиса – создано свыше 600 новых рабочих мест.
Галина Буро, корреспондент:
Посмотрим, от нас недалеко Лидский замок. Достаточно проехать пару километров – и вот она, одна из жемчужин Беларуси.
Безвизовая зона «Брест» помоложе, но её уже посетили без малого 45 тысяч иностранцев из 75 стран мира. Туризм на миллион долларов именно на столько здесь вырос экспорт туристических услуг. А в регионе открылось около 400 новых объектов, это больше тысячи рабочих мест.
С 10 ноября – Гродно и Брест официально объединяют усилия. Единая безвизовая зона пополнилась новыми районами, включает аэропорты и ж/д вокзалы, пять пунктов пропуска и три упрощённых погранперехода.
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Туроператоры добавляют: безвиз позволил открыть миру Беларусь. И даже дал толчок росту визовых туристов.
Татьяна Пискун, директор туристической фирмы:
Три года безвиза в стране оправдали надежды. И если на начальном этапе соседние страны сомневались в безопасности такой смелой инициативы. То теперь убедились в надежности и дружелюбии белорусов.
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Открывая миру Беларусь. С 10 ноября начинает действовать объединённая безвизовая зона «Гродно – Брест»
Новости Беларуси. Новый этап в туристической жизни страны. Безвизовые зоны Гродно и Бреста уже 10 ноября станут единым целым, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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